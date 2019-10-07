وطن النهار

أشاد رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيش أول من أمس السبت بالدور الذي تلعبه الكويت في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بابيش مع سفير الكويت لدى التشيك راشد الهاجري بمقر رئاسة الوزراء التشيكية في العاصمة براغ.

وقال السفير الهاجري في تصريح لـ (كونا) عقب اللقاء إنه تم خلال الاجتماع التباحث حول العقبات والمعوقات التي تواجه المواطنين والمستثمرين من ملاك العقار في التشيك بشكل عام والمرضى الكويتيين بشكل خاص.

واضاف ان رئيس الوزراء التشيكي وعد ببذل الجهود كافة من اجل تسهيل وتذليل جميع العقبات والاجراءات امام المواطنين الكويتيين في مختلف المناطق التشيكية. واكد السفير الهاجري حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات منوها بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت والتشيك.

يذكر ان نحو 450 مواطنا كويتيا يمتلكون عقارات واستثمارات في مدينة تبليسته التشيكية إضافة إلى ان هناك العديد من المرضى الكويتيين يتلقون العلاج في التشيك.

