وطن النهار

باريس - «كونا»: قال سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان أمس الاحد ان بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع فرنسا في المجال الزراعي والبحري والاستفادة من خبراتها العريقة.

واضاف السليمان في تصريح لـ (كونا) انه اطلع خلال زيارته لمدينة شيربورغ في اقليم المانش شمال غربي فرنسا على أحدث ما توصلت اليه الصناعة الثقيلة التي تتميز بها المدينة والتجارب الفنية واستخدام التقنية الحديثة في مجال الزراعة والمنتجات الغذائية.

وتابع انه اطلع كذلك على القاعدة البحرية للمدينة وتفقد التجهيزات الفرنسية المتقدمة في انتاج الزوارق والسفن والمعدات البحرية.

واعرب السليمان خلال لقائه بنائب الأدميرال البحري ليقراند عن اعتزاز الكويت بالمستوى المتقدم للتعاون العسكري بين البلدين لاسيما في المجال البحري.

واكد ان زيارته للمدينة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها السفارة مع المدن الفرنسية بما يحقق توسيع قاعدة العلاقات الكويتية مع جميع المكونات الفرنسية. وبحث السليمان مع مسؤولي بلدية المدينة إمكانية توقيع اتفاق توأمة وتعاون بين المدن الكويتية ومدينة شيربورغ.

واجتمع مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة مجموعة كريالين اغريال للصناعات الغذائية البيولوجية في مدينة ليسي المجاورة واستمع لعرض مفصل عن استثمارات المجموعة في فرنسا والعديد من البلدان الأخرى.

وجاءت زيارة السفير السليمان للمدينة بناء على دعوة من سيناتور الاقليم وعضو لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ الفرنسي جان ميشيل أولغات.

وتضمنت الزيارة جولة في عدد من مصانع المدينة مثل مجموعة افينور للصناعات المعدنية المتعددة المهام والمتميزة في انتاج مكونات المفاعلات النووية. كما زار مدينة بارنوفيل كارتيليه وحضر غداء عمل مع أعضاء مجلس بلدية منطقة الساحل الغربي الفرنسي ومسؤولين عن الجمعيات الأهلية في الإقليم.

والتقى السليمان كذلك القائمين على جمعية (احلام) الخيرية لمساعدة الأطفال المرضى وتعرف على انشطتها.

