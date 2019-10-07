وطن النهار

أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ان وزارة الأوقاف استطاعت وخلال فترة وجيزة تجاوز بيروقراطية العمل التي أدت إلى تأخر افتتاح مكتبة الصباحية منذ عام 2013م. وقال الشعلة في تصريح صحافي عقب حفل الافتتاح مكتبة الصباحية العامة الذي نظمته ادارة المخطوطات والمكتبات الاسلامية صباح أمس: «وبفضل جهود العاملين في ادارة المخطوطات والمكتبات الاسلامية استطاعت وزارة الأوقاف افتتاح هذا الصرح المهم الذي ستعود ثمار فوائده على الجميع، مضيفا ان مكتبة الصباحية العامة تضم أقساماً مختلفة كمكتبة الطفل ومكتبة المخطوطات وعدد من الأقسام الأخرى».

وتابع الشعلة: «كما تم توجيه الأخوة القائمين على العمل في ادارة المخطوطات والمكتبات الاسلامية للتنسيق مع مدارس وزارة التربية لتمكينهم من زيارة المكتبة والاستفادة من محتوياتها خاصة ان قراءة الكتاب لها لذة خاصة يجب تنميتها لدى الناشئة مرة أخرى».

ومن جانبه، قال مدير ادارة المخطوطات والمكتبات الاسلامية مشعل العتيبي تشرفنا اليوم بحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة حفل افتتاح مكتبة الصباحية العامة والذي يعد نجاحا في العمل المؤسسي بعدما تأخر هذا الافتتاح سنوات طويلة.

وأضاف العتيبي ان وزارة الأوقاف تسلمت مبنى مكتبة الصباحية منذ عام 2013م ونتيجة لعدة أسباب تأخر افتتاحها خلال الفترة السابقة لكن بتوجيهات من وزير الأوقاف فهد الشعلة وجهود العاملين في الادارة استطعنا افتتاح مكتبة الصباحية العامة أمام الراغبين في الاطلاع عن العلم والمعرفة والاستفادة من الكتب والبرامج والأنشطة المعدة في المكتبة.

