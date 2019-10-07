وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على إصدار القسائم الصناعية، كما وافقت على تعديل لائحة نظام زراعة الحدائق في قسائم السكن الخاص والنموذجي

وأكد رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة صباح يوم أمس أن تمت الموافقة على زيادة نسبة البناء بقسائم منطقة أبو فطيرة الحرفية في السرداب من 80 إلى 100%، لافتا إن اللجنة وافقت بشروط محددة على إضافة نشاط ترخيص مكتب ضمن السكن الاستثماري منها ممارسة النشاط التجاري في الدورين الأول أو الثاني شريطة أن تكون الرخصة باسم صاحب العقار، ولعقار واحد فقط. واوضح المعجل أنه تمت إحالة مشروع كاظمة إلى لجنة المخطط الهيكلي، فيما تمت الموافقة على تغليظ العقوبة وتكثيف الحملات الميدانية على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير السراديب صمن المناطق السكنية والاستثمارية والخاصة والنموذجية المخصصة وفق التراخيص الممنوحة لها كمواقف سيارات، كما وافقت بالسماح بوضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الحدودية. وقال ان اللجنة أجلت تخصيص أراضي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خارج المناطق السكنية لبناء سكن للأئمة والمؤذنين لحين دعوة وزارة الأوقاف، فيما أحالت وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص للجهاز التنفيذي، كما أحالت أيضا للجهاز التنفيذي تنظيم القطعة 45 في منطقة السالمية المتضمنة عقار أحد المواطنين.

