وطن النهار

تظل البيئة وشؤونها من القضايا التي تؤرق جميع دول العالم وتحظى بقدر كبير من اهتمامها بهدف المحافظة عليها وتنميتها والتصدي لكل أشكال التلوث البيئي بمختلف درجاته لاسيما البلاستيكي.

فالتلوث البلاستيكي من أشد المخاطر التي تهدد صحة الإنسان وصحة ونمو أجيالنا القادمة وسلامة بيئتنا بعدما وصل إلى مستوى يتطلب وقفة جادة وتكاتف الجميع لإيجاد حلول فعالة وآمنة للتخلص من النفايات البلاستيكية.

في السياق اتفق متخصصان مهتمان بالبيئة في تصريحين متفرقين لـ «كونا» امس الأحد على ضرورة أن تتحرك جميع الجهات لدرء خطر التلوث البلاستيكي واعتبرا أن ما يتم تنفيذه حاليا من برامج وأعمال لا يتناسب مع حجم المشكلة وخطرها.

وأكدا أن أزمة بهذا الحجم تتطلب تحركا جادا لتغيير السلوك الاستهلاكي للأفراد نحو استخدام مواد صديقة للبيئة وتقليل النفايات البلاستيكية واستبدالها بمواد آمنة.

وأشادا بالحملة التي دشنها مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية في التاسع من سبتمبر الماضي للتوعية والحد من استهلاك البلاستيك في المجتمع وذلك تحت شعار (يومي بدون بلاستيك).وقال مدير برنامج التلوث البيئي والمناخي في معهد الأبحاث الكويتي الدكتور سلطان السالم لـ (كونا) إن هذه الحملة تهدف إلى نشر التوعية والثقافة العامة في المجتمع عبر تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية ونشر مقاطع مصورة تبرز مخاطر البلاستيك والبدائل المتوفرة وكيفية التخلص من النفايات البلاستيكية الصلبة بشكل أمثل.

وأضاف السالم أنه سيتم التطرق في هذه المحاضرات الى أهم الدراسات التي أعدها معهد الأبحاث للحد من التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات البلاستيكية الصلبة ودراسة التحلل البيولوجي والبلاستيك القابل للتحلل الحيوي تحت الظروف البيئية الكويتية.

وأوضح أن المعهد يعمل حاليا على إيجاد تركيبة للتحليل البيولوجي للنفايات البلاستيكية الصلبة تكون ملائمة للأجواء البيئية في الكويت لاسيما أن المناخ في الكويت صحراوي حار يحتاج الى مواد مناسبة له.

وذكر أن من أهم أهداف هذه الحملة التعريف بمضار بعض المواد البلاستيكية التي تؤثر سلبا على البيئة إذا ما تم استخدامها بشكل خطأ مثل البيئة البرية أو تفتت النفايات البلاستيكية الصلبة كشظايا بلاستيكية دقيقة في البيئة البحرية أو المعالجة الخطأ للبلاستيك الذي يؤدي إلى تلوث الهواء والضرر عموما بالصحة العامة.

وبين أن المعهد يركز عمله حاليا على الدراسات والأبحاث المتعلقة بإعادة تدوير المواد البلاستيكية وإنتاج الوقود والغازات الخفيفة باستخدام تقنيات جديدة أهمها تقنية تحلل الكيمياء الحراري الذي ينتج عنه الوقود مثل الديزل والغازات الخفيفة لتتم الاستفادة من المواد البلاستيكية وتقليل أخطارها بشكل أمثل.

من جهته، شدد الناشط البيئي الدكتور خالد العنزي على ضرورة تخفيض نسبة إنتاج البلاستيك لتخفيف الضغط على البيئة لاسيما من المخلفات البلاستيكية التي تعتبر من أخطر المشاكل البيئية التي تهدد الحياة البرية وحتى حياة البشر.

وقال العنزي لـ (كونا) إن هناك جهودا دولية لمكافحة مخلفات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في المحيطات حول العالم وبنسب وبائية مرعبة.

ودعا الجهات المعنية في الدولة إلى زيادة الوعي العام في المجتمع بمخاطر التلوث الناتج عن مخلفات البلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الانسان.

وبين أن عددا من دول العالم شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية للحد من مخلفات البلاستيك لاسيما المنتجات ذات الاستعمال الواحد التي تشمل الشفاطات والزجاجات وأدوات الموائد والأكواب والأكياس. وللاشارة ينتج العالم أكثر من 300 مليون طن سنويا من المخلفات البلاستيكية ويذهب 13 مليون طن منها في المحيطات والبحار فتلحق أضرارا بالغة بالبيئة البحرية وكائناتها وتضر باقتصادات الدول وصحة الإنسان.

وتنتج الكويت كمية من النفايات البلاستيكية تقدر بنحو 18 في المئة من إجمالي النفايات الصلبة أي نحو 200 ألف طن سنويا ما يتطلب حلولا فعالة ومبتكرة وآمنة وعلى رأسها تدوير النفايات ضمن أسلوب مخطط له بعناية لاستيعاب ملايين الأطنان دون ضرر على صحة الإنسان والبيئة.

