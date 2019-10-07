وطن النهار

يواصل مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي جهوده في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في الكويت، وفي هذا الإطار أعلن عن توقيعه اتفاقية شراكة وتعاون مع منظمة «Basurama»، التي تقوم بتصميم قطع فنية باستخدام زجاجات المياه المهملة. وتأتي الشراكة تلبية للمخاوف المتزايدة في الكويت من مسألة التغير المناخي وتأثيره على استهلاك المياه، كما تهدف الشراكة إلى رفع مستوى الوعي حول النفايات البلاستيكية وتأثيرها الضار على الصحة والبيئة. وبصفته مركزاً ثقافياً متميزاً في الكويت، يعتزم مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي توصيل رسالة من خلال ورش عمل، حول الإنتاج والاستهلاك بمسؤولية ووعي وغرس القيم والممارسات الفضلى كجزء من أهداف التنمية المستدامة للكويت. يذكر ان تعاون مركز الفنون الجميلة ومنظمة «Basurama» يستهدف تنظيم ورش عمل فنية تشمل التصميم والتركيب في معرض «الجيولوجيا الدائمة». حتى تكون التصميم من حوالي 15 ألف عبوة مياه تم جمعها من داخل مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لتنفيذ مشهد تصويري إبداعي. ويعد ذلك انعكاساً لمستقبل محتمل تتغير فيه البيئة التي نعرفها، ونتجول بين تضاريس جغرافية بلاستيكية وبحيرات بلورية مالحة. ويستمر المعرض من 3 أكتوبر حتى 16 نوفمبر 2019.

