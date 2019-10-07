وطن النهار

تنطلق غدا في جمعية المهندسين فعاليات «أكتوبر وردي» في اطار قيام الجمعية بمسؤولياتها المجتمعية للتوعية بأمراض سرطان الثدي.

عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيسة اللجنة المنظمة د. شروق الجاسر أوضحت أنه قد تم الانتهاء من إعداد برنامج متكامل يضم أربع فعاليات تقام على مدار اكتوبر، مشيرة إلى أن الفعالية الأولى ستكون بعنوان «صحتك في تغذيتك ولياقتك» مع المدربة الرياضية أبرار المطوع واخصائية التغذية هبة بن سلامة.

وأضافت، أن الفعالية الثانية ستكون بعنوان «ديوانية الجراحة» وتقام مساء الاثنين 21 أكتوبر وستكون مع أخصائية الجراحة العامة د. فريدة دشتي، والفعالية الثالثة ستكون يوم 22 اكتوبر وهي عبارة عن ورشة في الاسعافات الأولية تقام بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، والفعالية الرابعة ستكون في 28 أكتوبر بعنوان «صحة أم» مع د. عالية الفضلي، مشيرة الى أن جميع الفعاليات تقام بمقر الجمعية وتبدأ في الساعة السادسة مساء في المواعيد المحددة لها.

وأشارت عضو مجلس إدارة الجمعية الى أن باب الحضور متاح لكل من يرغب وليس مقتصرا على المهندسات، ودعت الجميع الى الحضور والاستفادة من هذه الفعاليات التوعوية، متوجهة بالشكر الجزيل للجنة المنظمة ولدعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية لدعم إقامة هذه الفعاليات المميزة.