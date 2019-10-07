وطن النهار

اعلنت بلدية الكويت تركيب 157 اعلان موبي في جميع المحافظات داعية الى مشاركة ومساهمة الجميع في نجاح حملة #خلها_نظيفة ودعم جهود الفرق الميدانية التابعة لادارات النظافة في جميع المحافظات. وبينت أن الحملة ستستمر 6 اسابيع متضمنه عدة محاور تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على نظافة الشواطئ والاسواق والمرافق العامة والساحات في المناطق السكنية والقضاء على المظاهر السلبية التي تضر نظافة البيئة.

وذكرت أن من أهم أهداف حملة #خلها_نظيفة رفع مستوى النظافة ومتابعة أداء شركات التنظيف وتسليط الضوء علي جهود الأجهزة الرقابية في ادارات النظافة واشغالات الطرق والسلامة في المحافظات الست للتأكد من تطبيق بنود عقود النظافة ومدى الالتزام بلوائح وانظمة البلدية، لافتة إلى أنها تستهدف ايضا إيصال رسالة للمجتمع بأهمية لائحة النظافة وجدية البلدية في تفعيل تحرير المحاضر بشأن اي مخالفات ترتكب.

وشددت البلدية على انها تولي اهتماما كبيرا في توعية اكبر شريحة من المجتمع سواء مواطنين او مقيمين والترويج لحملة #خلها_نظيفة للقضاء على المظاهر السلبية عبر تركيب 157 اعلانا في الشوارع والطرق والتقاطعات بالمحافظات الست تحمل عبارات توعوية تحث الجميع على الحفاظ على مستوى النظافة وبانها مسؤولية الجميع وذلك من خلال الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بها. واوضحت ان الاعلانات التوعوية تم توزيعها على جميع المحافظات حيث تم تركيب 20 اعلانا بمحافظة حولي و42 بمحافظة العاصمة و22 بمحافظة مبارك الكبير فضلا عن 32 بمحافظة الاحمدي و16 بمحافظة الجهراء الى جانب تركيب 25 اعلانا بمحافظة الفروانية.

ودعت المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الاجهزة الرقابية اثناء اداء عملهم الرقابي خلال الجولات الميدانية، مؤكدة على استعداد البلدية في حال وجود اي شكوى تتعلق بالنظافة او السلامة لتلقي الشكاوى والتعامل معها اول بأول عبر حسابات البلدية (تويتر- انستغرام ) بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وتحويلها الى الإدارة المعنية في البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.