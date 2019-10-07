وطن النهار

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، بجهود المسؤولين في الجهات المعنية التي تضافرت في إعادة تشغيل محطة وقود نقعة الشملان وتسهيل الامر على قوارب الصيد واللنجات لتعبئة الوقود ونزول البحر بما يسهم بتوفير الاسماك والربيان بالاسواق بكميات اوفر من الايام السابقة. وقال الصويان في تصريح للصحافيين، إن تفاعل المسؤولين في كل من شركة البترول الوطنية قسم التسويق وخدمة العملاء وأملاك الدولة ومؤسسة الموانئ اسهم في معالجة مشكلة وقف محطة وقود نقعة الشملان، مؤكدا ضرورة الوقوف مع قطاع الصيد والحفاظ على المنتج المحلي.

ودعا باقي الجهات المعنية بقطاع الصيد بالوقوف مع مطالب الصيادين، ومحاولة إزالة التحديات والعقبات التي تواجههم إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها بعض الجهات، آملا تحقيق مطالب الصيادين للحفاظ على هذا القطاع الحيوي المهم.

