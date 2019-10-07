وطن النهار

أكد الاكاديمي الكويتي بجامعة الكويت د. علي الجعفر اهمية تدريب الاطفال على تاليف قصص الخيال العلمي لما لها من فوائد جمة في اطلاق وتنمية قدراتهم في مختلف الجوانب وبخاصة اللغوية والفنية والتعبيرية.

جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» في ختام ورشة تدريبية بعنوان «كتابة قصص الخيال العلمي» اقامتها (شركة التقدم العلمي للنشر) التابعة لمؤسسة التقدم العلمي واستمرت يومين بمشاركة مدربين من لبنان ومصر.

وقال الجعفر الاستاذ في كلية التربية والمشرف على هذه الورشة ان الكتابة في مجال الخيال العلمي تتطلب مهارات كثيرة منها الالمام العلمي وكيف يستطيع الكاتب توظيف مهاراته ومعارفه لطرح فكرة ما والتعبير عنها. ولفت الى ان هذه الورشة تعد جزءا من خطة كويت جديدة 2035 كونها تهتم بشريحة اساسية من المجتمع من اصحاب المواهب الشابة واصحاب الابتكارات المتميزة منوها بان (كويت 2035) تمثل نظرة مستقبلية لمدة 15 سنة «علينا التسلح بالعلم لدعمها». واشار الجعفر الى ان (التقدم العلمي) قامت بدعوة الكاتبة اللبنانية نبيهة محيدلي وهي مؤلفة معروفة وصاحبة دار نشر متخصص بقصص الأطفال والفنان المصري وليد طاهر وهو احد اهم الفنانين المهتمين في رسم قصص الاطفال لتقديم الدورة.

وأوضح انه تم ايضا استقطاب نوعية مميزة من الاطفال لديهم الموهبة والاهتمام بالعلوم الى جانب امتلاكهم حسا فنيا ولغويا يستطيعون من خلاله التعبير عن مشروعهم الخيالي بمساعدة الورشة. وقال ان الورشة التي أقيمت على مدى يومين وشارك فيها 11 طفلا تهدف الى مساعدة الاطفال المشاركين من أصحاب الموهبة على اخراج افضل ما لديهم من افكار علمية وكتابتها على هيئة قصة والتعبير عنها بالرسوم.

