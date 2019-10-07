وطن النهار

دشن مركز الكويت لمكافحة السرطان شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي تحت رعاية وزير الصحة د. باسل الصباح، وناب مدير ادارة الصحة العامة بالتكليف د. مصعب الصالح عن الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة د. بثينة المضف بالافتتاح، حيث اقيم معرض صحي توعوي شارك فيه كل الأقسام والمراكز التابعة لمركز الكويت لمكافحة السرطان وعدد من الشركات ومؤسسات النفع العام. وأكد الصالح ان المعرض التوعوي بشكل سنوي ويتم تنظيمه من قبل العاملين في مركز الكويت لمكافحة السرطان وجميع المراكز التابعة له اضافة الى القطاع الخاص وجمعيات النفع العام، لافتا ان هذه جهود ملموسة طيبة تشارك في الوصول الى التنظيم المتكامل الذي يهتم بتجمع هذه الجهات تحت مظلة واحدة وهدف واحد وهو الوصول الى اعلى المستويات من التوعية في مكافحة السرطان وخاصة سرطان الثدي والذي يعد الأول من نوعه في الاصابة بالنسبة للنساء.

وأكد ان هناك العديد من الأنشطة التي يجب مواكبتها خلال هذا الشهر ومتابعتها لعمل فحوصات للنساء الراغبات بالفحص على مدار الشهر، وكذلك استقبال آلاف المراجعات الأصحاء ممن يرغبن بالتأكد من سلامتهن. وقال: ونحن نحثهم على الحضور والمشاركة والفحص الذي يعد مجانا للجميع بين الكويتيات، ونتمنى خلال الأعوام المقبلة ان يكون لغير الكويتيين، مؤكداً ان الهدف والجهود مشتركين وتكمل بعضها البعض في مكافحة هذا المرض الخطير

وبدوره قال مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د. علي الموسوي نشهد اليوم انطلاق انشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي لهذا العام تحت شعار «آن الأوان للفحص والاطمئنان» الفعالية برعاية وزير الصحة د. باسل الصباح وتستمر على مدار شهر اكتوبر، مشيراً الى ان جدول الأنشطة يتضمن مجموعة من المحاضرات الخاصة بالتوعية عن سرطان الثدي في المدارس والجامعات والمعاهد والوزارات والمجمعات التجارية، وبعض البنوك والشركات.

وأضاف: يأتي هذا كدليل على حرص الكويت ممثلة في وزارة الصحة على الاهتمام والتوعية والعلاج لمختلف الأمراض وعلى رأسها الأمراض المزمنة غير المعدية مثل امراض السرطان، منوهاً بأن انشاء البرنامج الوطني للكشف المبكر عن امراض سرطان الثدي هو دليل على هذا الاهتمام والمساعدة على الكشف المبكر عن الأورام وتحسين فرص العلاج والشفاء. وقال: يعتبر سرطان الثدي من السرطانات الأكثر انتشارا في العالم ويسهم الكشف المبكر باستخدام الماموغرافي في تقليل الوفيات الناجمة عنه بنسبة ??% تقريبا، ولهذا ندعو السيدات وخاصة من تعدت عمر الخمسين ان يقومن بالفحص المبكر بشكل دوري في المراكز المنتشرة لهذا الغرض، ونحن في مركز الكويت لمكافحة السرطان نحاول جاهدين تقديم افضل الخدمات العلاجية للمراجعين والعمل على التوعية عن الكشف المبكر بهدف تحسين فرص العلاج والشفاء، واختتم مؤكداً ابوابنا مفتوحة لأي اقتراحات تهدف الى تطوير العمل في المركز.

