وطن النهار

كشف الدكتور عبداللطيف التركي استشاري ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية والمناظير عن اقامة ورشة علمية فريدة من نوعها، كونها اول برنامج طبي لتعليم الأطباء يطبق فقط في اوروبا، وأمريكا الشمالية، وهي عبارة عن برنامج تدريبي يتضمن عدة عمليات لاستئصال البروستاتا بطريقة تدعى «ثنائية القطب» عن طريق «الكحت» بالمنظار.

وقال ان وحدة المسالك البولية بالأميري تجري نحو 40 عملية استئصال بروستاتا سنوياً، موضحاً ان الوحدة توقع الكشف على المرضى، وتجري المناظير تحت البنج الموضعي، وكذلك عينات البروستاتا، والسونار، والحقن لأمراض الذكورة، وتدريب المرضى على القسطرة الذاتية، وتخطيط المثانة، وتركيب بطارية المثانة، وتفتيت الحصى (بوحدة المسالك البولية).

وذكر ان الوحدة استقبلت وعالجت في 2016 نحو 2500 حالة اجمالياً، وفي 2017 نحو 4700 حالة اجمالياً، وفي 2018 نحو 5000 حالة للمسالك البولية بصفة عامة بالاضافة الى معاينة المرضى بالعيادات الخارجية واجراء العمليات الجراحية.

