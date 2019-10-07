وطن النهار

دعا وزير التربية والتعليم العالي الأسبق د. رشيد الحمد، جموع الطلبة الى المثابرة والجد والاجتهاد في المذاكرة لبلوغ أعلى المراتب في التحصيل الدراسي، معربا عن سروره بالتقاء الطلبة والمعلمات بمناسبة «يوم المعلم» كما عبر عن سعادته بانتمائه الى وزارة التربية، متوجها بالشكر الى ادارة المدرسة على دعوته ولجميع المعلمات على جهودهن المبذولة.

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره فعالية «شكرا معلمي» الذي أقامته صباح أمس مدرسة أميمة بنت النعمان المتوسطة بمناسبة «اليوم العالمي للمعلم» بحضور مدير الأنشطة التربوية بمنطقة الفروانية التعليمية د.غانم السليماني والموجه الأول للدراسات العملية الهام الشريف وعدد من الموجهات الفنيات.

من جانبه، اكد مدير ادارة الأنشطة التربوية في منطقة الفروانية التعليمية د.غانم السليماني، أن «اليوم العالمي للمعلم» محطة مشرقة في حياة أبنائنا الطلبة في يوم رد الجميل لصانع الاجيال، مؤكدا أنه مهما قدمنا فلن نوفي جزءا قليلا من حق المعلمين علينا. وقال: ان «المعلم يحمل أنبل رسالة في التاريخ ويستحق الفخر والامتنان لعطائهم المتواصل طوال العام الدراسي ليبنوا فيه أجيالاً مثقفة ومحبة لوطنها ومتمسكة بعراقة تراثها ومبادئها وقيمها وأصالة عاداتها وتقاليدها».

من ناحيتها، قالت مديرة المدرسة منيرة المطيري، ان في مثل هذا اليوم تقف الكلمات حائرة مكتوفة الأيدي فلا شيء يعبر عن امتناننا لمعلماتنا ولكن تبقى مساحة التكريم مفتوحة بالدعاء الدائم للمعلم، مشيرة الى أن مهنتهم ليست مجرد مهنه عادية بل هي اعداد للأجيال والمجتمعات وتأسيس للعقول البشرية.

وأضافت: ان «مهنة المعلم لا تقتصر على التعليم فقط وانما هي المهنة الوحيدة في العالم التي يكون المستفيد جالساً فيها على الكرسي والمعلم واقفا». من جانبه اكد عميد كلية التربية الأساسية الكويتية الدكتور فريح العنزي دور المعلم في اثراء مسيرة الكويت التعليمية مضيفا ان تكريم المعلم لا يتحقق الا بتقدير جهوده وتوفير البيئة التحفيزية المناسبة له. وقال العنزي في تصريح صحافي أول من أمس السبت بمناسبة يوم المعلم العالمي الموافق الخامس من اكتوبر في كل عام ان كلية التربية الاساسية تحرص على اعداد المعلم الريادي تماشيا مع رؤية الكويت 2035. ودعا الى اغتنام يوم المعلم لترسيخ دوره ودعمه في أداء رسالته السامية مشيرا الى استحقاقه التكريم على مدار العام وليس فقط في الخامس من اكتوبر نظرا لما يبذله من جهود مضنية في تنمية العقول واعمار الاوطان.

