دفتر أحوال

بسبب السرعة وعدم السيطرة على مقود السيارة من قبل سائق آسيوي اصطدم بـ 14 سيارة ومنزل مواطن وذلك مساء اول امس في منطقة خيطان.

ووفق مصدر افاد بان بلاغاً ورد مساء اول امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة خيطان، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين بان سيارة دفع رباعي يقودها وافد آسيوي لم يستطع السيطرة على مقودها مما نتج عنه اصطدامه بـ 14 سيارة ومن ثم الاصطدام بمنزل مواطن مما نتج عنه اصابة السائق الاسيوي بجروح تم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية، فيما باشر رجال المرور تخطيط الحادث.

