loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

آسيوي لم يسيطر على مقود رباعية اصطدم بـ 14 سيارة في خيطان


بسبب السرعة وعدم السيطرة على مقود السيارة من قبل سائق آسيوي اصطدم بـ 14 سيارة ومنزل مواطن وذلك مساء اول امس في منطقة خيطان.
ووفق مصدر افاد بان بلاغاً ورد مساء اول امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة خيطان، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين بان سيارة دفع رباعي يقودها وافد آسيوي لم يستطع السيطرة على مقودها مما نتج عنه اصطدامه بـ 14 سيارة ومن ثم الاصطدام بمنزل مواطن مما نتج عنه اصابة السائق الاسيوي بجروح تم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية، فيما باشر رجال المرور تخطيط الحادث.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة