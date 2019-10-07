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المحكمة تقضي باحتساب فترة العسكرية من الخدمة الفعلية

مشعل عبدالله
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الإثنين 07 أكتوبر 2019

محكمة الاستئناف تحكم بالزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب مدة الدراسة للعسكري في كلية الشرطة ضمن مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش التعاقدي مع مايترتب على ذلك من أثار مع منحة شهادة بمدة خدمته الفعلية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية فاطمة الشطي عن العسكري الذي يعمل في وزارة الداخلية مؤكدة انه التحق بكلية الشرطة منها  وتخرج برتبة ملازم  والتحق في العمل بالوزارة وتقدم بطلب الى الادارة العامة للتأمينات العامة الاجتماعية لاصدار شهادة للوقوف على مدة خدمته الفعلية بوزارة الداخلية الا ان طلبه قوبل بالرفض، فتظلم من ذلك القرار بالاجراءات التي نصت عليها المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية ولم تجب اللجنة المختصة بالتظلم ما دعاه لاقامة دعوى قضائية.
وطالبت الشطي في دعواها بالزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب مدة دراسته العسكرية في كلية الشرطة وضمها ضمن مدة خدمته الفعلية، وذلك لاستحقاق المعاش التعاقدي مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها منحة شهادة بمدة خدمته الفعلية.
واكدت فاطمة الشطي انه يحق للعسكري ضم مدة دراسته الى مدة خدمته الفعلية المحتسبة اساسا لحساب معاشه التقاعدي وهو ما تقضي به المحكمة بالزام المدعى عليها باحتساب مدة الدراسة العسكرية ضمن مدة خدمته الفعلية لاحتساب المعاش التقاعدي مع مايترتب على ذلك من اثار.


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