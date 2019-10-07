دفتر أحوال

قررت محكمة الادارية المستأنفة أمس تأجيل الاستئناف المقدم ضد حكم اول درجة القاضي ببراءة ذمة مواطن متقاعد ومن الفائدة المتحصل عليها والبالغة 28 الف دينار، وألزمت التأمينات بتسليم المدعي المبالغ التي قام بسدادها بالزيادة من مبالغ الاستبدال ووقف الاستقطاع الحاصل في مرتبه، الى جلسة 3 نوفمبر.

وكانت محكمة اول درجة قد قضت ببراءة ذمة المواطن المتقاعد من مبلغ الاستبدال المتحصل عليه من التأمينات باجمالي 50 ألف دينار، ومن الفائدة المتحصل عليها والبالغة 28 الف دينار، وألزمت التأمينات بتسليم المدعي المبالغ التي قام بسدادها بالزيادة من مبالغ الاستبدال ووقف الاستقطاع الحاصل في مرتبه.

وقالت محكمة اول درجة في حيثيات حكمها ان طلب الاستبدال صُرف للمدعي بالمبلغ سالف البيان، وهو بلا شك -والحال كذلك- قرض غير تجاري، علاوةً على أن المدعى عليه لم يقدم ما يستشف منه توافر رخصة

قيامه بالاقراض او ان له صفة أعمال تجارية.

