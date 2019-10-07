آراء

الجدل الدائر بشأن الاكتتابات العامة الأخيرة في شركة شمال الزور وشركة البورصة واختلاف الفقهاء وأصحاب الفتوى بين التحليل والتحريم وكل له وجاهته في الرأي وعلمهم بهذا الشأن يحترم ولايجوز القدح بهم ممن هو دونهم بالعلم الشرعي.. ويبقى الأمر متروكا للناس في اختيار ما ترتاح له ذممهم وضمائرهم وتقتنع به عقولهم.

وبلا شك فان موضوع الحلال والحرام في المعاملات المالية يعود الى قواعد وأسس يقوم عليها الاقتصاد الاسلامي، أهمها القاعدة القرآنية «وأحل الله البيع وحرم الربا»

والفرق بين الاقتصاد في الاسلام والاقتصاد الوضعي أن الاقتصاد الاسلامي له طابع تعبدي وبالتالي الهدف منه هو رضا الله وتحقيق الخير للجميع وخلافة الأرض. أما الاقتصاد الوضعي فغايته شخصية ولذلك نجد اباحته للاحتكار والربا وغيرها في سبيل تحقيق المصلحة الفردية وليس مصلحة الجميع. كما أن الأفراد في الاقتصاد الاسلامي يملكون الرقابة الذاتية تمثلا بقول الرسول حول الايمان وهو عبادة الله كأنك تراه فان لم تره فهو يراك. وهذا يقي من حدوث السلوكيات السيئة مثل الاختلاس والغش والرشوة وغيرها.

ونظرة الاسلام للاقتصاد تشمل الانسان والموارد. فمن ناحية الانسان فهو بنظره قادر وواجب عليه استخراج الموارد كون الله تعالى علّم آدم الأسماء كلها. وذلل الأرض له. والموارد تكفي لجميع البشر. فالمشكلة اذن ليست بشحها وانما غالبا بسبب الصراع للاستيلاء عليها للبعض دون الآخر، أي الطمع والأنانية. وفي أعوام مضت في سبعينيات القرن الماضي وقع اختلاف وانشقاق فقهي كبير بين كبار العلماء في الأزهر الشريف في مسألة الحكم الشرعي في البنوك والمصارف التقليدية لايزال هذا الجدل الفقهي قائما وان خف قليلا مع حدوث شبه اجماع بين المراجع والمجامع الفقهية في العالم الاسلامي على التمييز بين البنوك الاسلامية والتقليدية.

وفي مسألة الاكتتابات العامة الأخيرة في الكويت كان لابد أن يكون هناك شفافية وتوضيح من قبل الجهات المالية والاقتصادية في الدولة لحسم أي جدل أو بلبلة دينية في هذا الصدد، لا أن يترك الناس في حيرة مع وجود فقهاء كبار وهيئات شرعية مالية معتمدة. بل كان من الأولى بالحكومة أن تضع في الاعتبار أن يتم تحصين مثل هذه الاكتتابات من شوائب الشبهات بأن تعمد منذ البداية الى تأكيد الالتزام الشرعي بتلك الشركات المطروحة للاكتتاب العام، وذلك حتى لايتم احتكار مثل هذه الشركات الحيوية من قبل مجاميع اقتصادية واقصاء مواطنين يتورعون عن الدخول في الريبة في الكسب والاستثمار.

