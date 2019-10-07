آراء

هي فضيحة بكل المقاييس ولا يمكن تبريرها، فكيف اذا كان الخسوف الارضي في طريق الدائري السادس جرى تغطيته بحجج واهية لا يقبلها عاقل، والقول ان هناك مقاولا كان يمد انبوبا تحت الطريق وجرى الانهيار؟

ان مناقشة هذه الحجة تؤدي الى سلسلة من المهاترات التي اعتادت عليها مؤسسات الدولة والوزارات لتبرير فشلها في معالجة المشكلات، او تنفيذ الاعمال بالطرق السلمية، والوقت ليس وقتا للسجالات، بل للعمل وتحمل المسؤوليات الوطنية على المستويات كافة كي يؤدي كل منا دوره على الوجه الصحيح، وان تبدأ فعلا عملية تطوير ذاتية على مستوى الاداء العام في كل المؤسسات، لان ما جرى في السنوات القليلة الماضية لا يبشر بخير ابدا، سواء كان من جهة عدم تنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح، او عرقلة الحركة الاقتصادية بقرارات خطأ، او عدم معالجة مشكلات الصحة والتعليم المزمنة، وحتى المس بالسلعة الاستراتيجية للدخل الوطني، اضافة الى توزيع الادوار بين النواب والوزراء بمشهد سيئ جدا لا يمكن احتماله على الاطلاق.

الدائري السادس، مثله مثل كل الطرق الدائرية في الكويت، يعتبر طريقا رئيسا، واي عرقلة للمرور فيه تزيد من الخسائر غير المباشرة على المستويات كافة، خصوصا الهدر في الوقت الذي هو عنصر اساس في تقدم المجتمعات، غير ان الواضح اننا في الكويت، مثل باقي الدول العربية لا قيمة للوقت عندنا، لاننا بكل صراحة خارج دورة الزمن.

في اي دولة من دول العالم اذا حدثت هذه المشكلة على طريق رئيسة، يستقيل الوزير المسؤول، وتجري محاكمة المسؤولين التنفيذيين، الا في الكويت، كارثة امطار بحجم التي حصلت الموسم الماضي، لم يتخذ اي قرار على مستوى المحاسبة الجدية، وجاءت فضيحة الانهيار الارضي على الدائري السادس لتقدم لنا صورة عما يمكن ان يحصل اذا كان موسم الامطار المقبل كما في العام الماضي، وبدلا من أن تكون المؤسسات المعنية قد درست الاحتمالات كافة، وبدأت بوضع الحلول، بشرتنا وزيرة الاشغال العامة قبل اسابيع ان خطة صيانة الطرق لن تكتمل قبل بداية العام المقبل، بمعنى اخر ان الوعود التي اطلقها فريق الوزارة، بدءا من الوزيرة مرورا بالوكيل وصولا الى اصغر موظف في الاشهر الماضية لم تكن واقعية، بل مبنية على تصورات خطأ، ولذلك فان ما حدث في الدائري السادس هو القشة التي قصمت ظهر بعير الوعود غير الواقعية، وللاسف لم يحاسب احد، ونبشركم ان احدا لن يحاسب، وهذا ما يبدو عليه المشهد حتى اليوم، ونتمنى ان نكون على خطأ.

اليوم تنطبق مقولة من امن العقوبة اساء الادب على المسؤولين في الوزارات كافة، وتذهب التصريحات بشأن محاسبة المقصرين والمخطئين ادراج الرياح، وكأنك يا بوزيد ما غزيت، وهذا يشعرنا بمرارة ما نحن عليه من سوء ادارة، واستهتار، وغياب الرؤية السليمة لادارة المؤسسات العامة، فيما كل هذا يمكن معالجته بقرار صارم ممن لديهم الحق في محاسبة المسؤولين التنفيذيين، لكن حين يصبح مجلس الامة محطة للتسويات والصفقات، وحين يتخلى النائب عن دوره طمعا في تمرير معاملة غير قانونية باستثناء من وزير كل همه ابعاد نفسه عن صعود منصة الاستجواب، عندها تسقط المحرمات، ويتحول القانون حبرا على ورق، وتترك القرعى ترعى من دون اي محاسبة، وكأن البلاد تسير على البركة.

بئس الانتخابات التي تجعل البلد يصل الى هذا الحد، وبئس الديموقراطية التي يساء فهمها واتباعها، وبئس التغني بفرادة الكويت في محيطها ومؤسساتها غير قادرة على تخطيط طريق، او متابعة العمل فيه وصيانته بما يراعي حدود الله، لكن كل ذلك من الممكن ان يحصل اذا مات الضمير.

