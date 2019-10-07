آراء

الحديث عن موجة الأمطار المرتقبة واستعداد الدولة لها ذو شجون، وهو الدليل القائم بشكل لا يقبل التشكيك على عدم اهتمام الحكومة وعدم تحركها لحل مشكلة تكلم عنها الجميع وتأثر بها الكل والنتيجة اليوم وبعد مرور سنة هي استمرار الوضع على ما هو عليه دون تحرك يذكر. أكثر من سنة ونحن نتابع كيف سيحاسبون من قصر وماذا ستقوم به الحكومة لتجنب ما حدث في أزمة الأمطار الأخيرة ؟ كل النواب تحدثوا وكل الشعب شاهد الكويت وهي تغرق ولكن المصيبة الكبرى ليست في ما حدث ولنعتبره قضاء وقدرا وليس نتيجة لضعف استعداداتنا بل المصيبة هي علمنا علم اليقين أن الحكومة لم تقم بأي إجراء فعلي وحاسم لتجنب ذات المشكلة والمصيبة الأكبر هي في عدم تعويلنا على تحرك الحكومة من الأساس.

نحن على أعتاب موسم المطر والذي تعرف تاريخه كل الكرة الأرضية إلا الحكومة والكل يعلم أننا لم نقم بأي إجراء لتجنب ما حدث سوى تقشير الشوارع واعلان التعويضات لمن غرق بيته وتدمر في الموسم السابق والكل يعلم أن ما حدث السنة سيحدث بالتأكيد هذه السنة إذا كانت كمية الأمطار نفسها.

هل ندعو الله بأن يمنع عنا المطر؟ يبدو أن هذا هو الحل الوحيد أمامنا ما دامت الحكومة لا تسمع والبرلمان لا يقدر، مشاكل كثيرة من الممكن التعايش معها وتجاوزها والصبر عليها لكن مشكلتنا هي بعدم توفر أساسيات الحل وعدم امتلاكنا أدوات واضحة نستطيع معها حل المشاكل.

في قضية مشتركة بين كل فئات الشعب مثل هذه يتبين لنا بشكل قاطع عدم فعالية البرلمان ولنقل المؤسسات الرسمية في استيعاب مشاكل الناس وحل قضاياهم وهي المشكلة الرئيسية بالنسبة لي والتي أعتقد أنها السبب الرئيسي لاستمرار نفس المشاكل وعدم حلها بشكل نهائي وهو أمر يحتاج لوقفة تبحث فاعلية البرلمان وتتحقق من امتلاكه على الأرض أدوات يستطيع استخدامها لوضع حلول لما يعانيه الناس ويواجهونه. تفاءلوا

