آراء

الاسلام منذ بزوغه وهو يعزز الاتجاه نحو استمرارية التعليم وطلب العلم والتعلم، فيشير القرآن الكريم الى ذلك بقوله تعالى: (وقل رب زدني علما) (طه/ 114)، وفي آية أخرى قال الله تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) (الاسراء/ 85).. فالعلم والتعلم من الحقوق الأساسية للانسان، والقراءة والكتابة باب التعلم والمعرفة والحياة البهيجة، فبالعلم تكون التنمية الاجتماعية والبشرية، وتتطور حياة الأفراد وتنمو المجتمعات، تتطور سياسيا وتتحسن اقتصاديا وتنمو اجتماعيا. واليوم تطور التعلم والتعليم من اجادة القراءة والكتابة الى مظاهر التقنية والتكنولوجيا والانترنت والهواتف الذكية، وهو سباق من التعلم والعلم لا ينتهي، بل يزيد اتساعا بما يوطد العلاقات الانسانية والمشاركات. وعن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): «طلب العلم فريضة على كل مسلم». ولأئمة الهدى (عليهم السلام) أحاديث وتأكيدات مكررة حول ضرورة طلب العلم أبرزها ما ورد على لسان الامام الصادق (عليه السلام)، لكن بين أيدينا حديث مروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول فيه: «نوم مع علم خير من صلاة مع جهل». هذا الحديث فيه من الاثارة والخصوصية في تناول مسألة العلم ومفاضلته مع فريضة الصلاة حتى وان كان صاحب العلم أو العالم في حالة نوم، بينما لا فضيلة للمصلي القائم والمؤدي للفريضة العبادية وهو جاهل. فاذا كنا حقا حريصين على العقيدة والايمان والقيم الأخلاقية في المجتمع، وهي أمور لا ينكر أهميتها وفضلها عاقل، لابد من اعطاء العلم بها أو تعلمها ودراستها الأهمية القصوى لاسيما في هذه المرحلة الراهنة، في وقت تتطور فيه الحياة ومستلزماتها وأيضا مستلزمات وحاجات الانسان، وفي نفس الوقت تطور الحالة الذهنية والفكرية له، ما يستوجب أن يتسلح الانسان المؤمن بقدر كبير بالعلم والمعرفة والأخلاق ليقدم صورة مقبولة للعالم بحيث يجعلونه مصدرا لمراجعة طريقة تفكيرهم ومنهج حياتهم.

ومن رجالات العلم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الذي هو من أبرز فقهاء الشيعة ومراجع التقليد في القرن الرابع عشر الهجري. تتلمذ على يد كبار العلماء في النجف الأشرف، وتخرج على يديه الكثير من الأعلام والشخصيات العلمية، من جملتهم: السيد محمد باقر الصدر، الميرزا جواد التبريزي، السيد علي السيستاني، الشيخ وحيد الخراساني، والسيد موسى الصدر والسيد عبد الأعلى السبزواري والشيخ اسحاق الفياض، وقد تسنم البعض منهم سدة المرجعية الشيعية بعد رحيل الأستاذ الخوئي. تعلم السيد الخوئي الكثير من العلوم الرائجة في الحوزة العلمية التقليدية وكان أستاذا بارزا فيها، وتعد نظرياته الأصولية والفقهية والرجالية والتفسيرية من النتاجات الفكرية التي يشار اليها بالبنان. صنف السيد الخوئي الكثير من المؤلفات أشهرها كتاب البيان في تفسير القرآن وموسوعة معجم رجال الحديث. كما تسنم آية الله العظمى الخوئي مقام مرجعية الشيعة العامة لسنين عديدة. وصب اهتمامه خلالها على نشر الشريعة الاسلامية في سائر بقاع المعمورة، كما شيدت الكثير من المؤسسات العلمية والثقافية والخدماتية، في شتى بلدان العالم تحت اشرافه. تصدى السيد الخوئي لكرسي التدريس منذ السنين الأولى من عمره الدراسي وحينما بلغ العقد الرابع من العمر أصبح من الأساتذة المعروفين في النجف الأشرف، مواصلا التدريس ما يقرب من الستين عاما ألقى خلالها دورة فقهية كاملة وعدة دورات في أصول الفقه. وقد تميز السيد الخوئي بقدرات عالية في تربية التلاميذ واعداد العلماء والمدرسين، كما تميز درسه بالانضباط والتناسق، وقد عمد السيد بالاضافة الى القاء الدروس والمحاضرات العالية الى تربية جيل من الفقهاء والمستنبطين للأحكام الشرعية بعيدا عن التعقيد الأصولي والفقهي والاطناب الممل. وكان السيد صاحب منهج خاص يتمكن من خلاله حضار درسه من التعرف على مبانيه الأصولية والرجالية ومن هنا وسم بأنه صاحب مدرسة مستقلة. والجدير بالذكر أن الكثير من مراجع التقليد المعاصرين كانوا من تلامذته وحضار حلقات درسه.

