آراء

احتفلت الصين بعيدها الـ 70 بعرض عسكري يمثل الأطول والأحدث في المجال العسكري في آسيا.

حيث تم عرض كل التطورات العسكرية الصينية ولكن ما يعتز به الصينيون اليوم هو التقدم والتنوع الاقتصادي الذي توصلوا اليه خلال 40 عاماً. فضلا عن ذلك وهو الأهم التطور المتزايد في مجال العلم والتعليم وهو جوهر نجاح التجربة الصينية للوصول الى المركز الأول في مجال التكنولوجيا في العالم وهذا هو احد الأسباب لنشوب الحرب التجارية بين الصين وأميريكا.

الصين تمثل 42% من المشترين في الأسواق الرقمية اذ يعتمد المواطن الصيني على تطبيق الواي شات للقيام بكل ما يحتاجه: التحدث والتواصل، الدفع، طلب تاكسي واتمام الاجراءات الحكومية.. الخ، فقد أصبح من الصعب جدا على الصينيين الاستغناء عن الهواتف الذكية.

بالاضافة الى تنافس الشركات الصينية مثل «Huawei» ،«Alibaba» و«Tencent» مع باقي الشركات العالمية مثل «Amazon» ،«Apple» وغيرها. وأصبح لآسيا حضور اكبر في تطوير التكنولوجيا بدلا من الغرب كما هو المعتاد، كما طورت الصين شركات البنية التحتية، وآل «e «commerce والبنوك حيث أصبح لديهم حضور عالمي في أقل من 25 عاما.

أضف الى ذلك ما قامت به الصين من تحديث وتطوير المؤسسات المالية، والادارية، والتعليمية، والاجتماعية والعسكرية في وقت قياسي وأبرز ما توصلت اليه هو عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهذا سيغير ثقلها في المجال العلمي الدولي والاقتصادي ولا طالما سعت من أجل تحقيقه من خلال خطة «Made in China 2025».

وتعد مبادرة الحزام والطريق مبادرة اقتصادية لتطوير اللوجيستي وربط الأسواق العالمية بالصين.

ومن وجهة نظري يعد هذا ثاني أهم مشروع للصين بعد التطور التكنولوجي.

أما ما يتعلق بعلاقة الصين بدول الخليج العربي التي تعتبر مصدرا أساسيا من مصادر الطاقة (النفط والغاز) بالاضافة الى سوق للمنتجات والشركات الصينية، فان دول الخليج يمكن أن تكون محطة في طريق الحرير الصيني الذي يطمح أن ينضم اليه أغلب دول العالم. ولدى دول الخليج علاقة وطيدة بالصين من خلال التعاون في مجلات عديدة منها الطاقة والطاقة المتجددة، الدفاع والمعدات العسكرية، التعليم والبيئة والتكنولوجيا والاتصالات حيث أن شركة «Huawei» هي الشركة الرائدة في المنطقة.

بقلم : العنود الصباح

الباحثة في الشؤون الصينية

