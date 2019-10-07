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هل سبق لك أن مررت بلحظة صمت في زواجك؟ الصمت عن قصد لمدة من الزمن، الصمت الإيجابي الذي يسهم في إثراء العلاقة، وليس ذلك الصمت المهين كعقاب تفرضه على شريكك، أو الصمت الممتد الذي يغلف علاقتك الزوجية ويمكن أن نطلق عليه ببساطة «الخرس الزوجي».

هل جربت الصمت الزوجي المفيد الذي يمكن أن يكون طوق نجاة لزواجك؟ متى وكيف يمكن للصمت أن يكون ضروريا ومفيدا؟

يوضح المختصون أهمية الصمت الزوجي وأسبابه وفوائده لتطوّر العلاقة الزوجية، مؤكدين أنه كلما كنت غاضبا أو حزينا أو حتى محبطا، عليك أن تمضي بعض الوقت في صمت، لأن النتيجة تستحق أن تفعل ذلك.

الصمت ملهاة: يصبح الصمت مفيدا حتى تنسى. تقول دراسة في مجلة تابعة لجمعية العلوم النفسية، إن هناك علاقة معقدة بين الذاكرة والصمت، أي أننا إذا لم نتحدث عن شيء ما فإن الأمر يبدأ في التلاشي.

لذا إذا كان أحد الطرفين غير راض عن شيء فعله الشريك، أو عندما أثار مشاعره بطريقة سيئة، فإن التهدئة والصمت من شأنهما أن يمحوا الذاكرة والمشاعر السيئة المرتبطة بها بمرور الوقت.

أقل إرهاقا من الكلام: إذا شعرت أنك مستنزف المشاعر فبدلا من إجبار نفسك على التحدث وتعميق المشكلة يصبح الصمت أفضل.

.. أو ليصمت : يصبح الصمت الزوجي أفضل بدلا من أخطاء التواصل هذه التي يمكن أن تؤذي علاقتك، قد يكون من الأفضل أن يأخذ أحد الطرفين مساحة للهدوء والتفكير بدلا من التواصل المؤذي.

فرصة لترتيب الأوراق : يوفر الصمت فرصة لاتخاذ قرارات سليمة بشأن القضايا المهمة وخلق الحلول. خلال فترة الصمت يمكننا هضم الأشياء وتقبلها مثل الأفكار والسلوكيات المعقدة، كما يمكننا البحث عن سبب شعورنا بالطريقة التي نشعر بها تجاه بعض المواقف، ويمكننا أيضا معالجة عواطفنا، التي يصعب علاجها أثناء الفوضى والارتباك والحديث المتواصل الذي لا ينقطع.

يمنحك القدرة على الاستماع: الصمت يخلق مساحة حيث يمكنك الاستماع بعناية لأفكار زوجك وآرائه، والصمت من شأنه أن يقلل الفرص في قول شيء غير مقصود.

نصف الحكمة: الصمت من شأنه أن يطور الشخصية ويذكرك أنك شخص بالغ ومتحكم في أمورك الحياتية، وأن إدراك الوقت الذي يجب أن تصمت فيه والاعتراف بذلك هو قوة ومؤشر على نمو وتطور الشخصية.

مهدئ للألم: الصمت يقلل الألم ويجعلك أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات العاطفية، كما يقلل من الشعور بالوحدة.

مهدئ للأعصاب: الصمت يخفض ضغط الدم ويقلل التوتر والإجهاد ويسمح لك بالتعامل مع تحديات الحياة بطريقة أفضل.

منشط مسموح به: من شأن الصمت أن يجعلك سعيدا ويجعل علاقتك الزوجية سعيدة، يجعلك تبدو أصغر سنا وأن لديك الكثير من الطاقة، ويؤكد هايدر أن 30 دقيقة من الصمت يوميا يمكن أن تغير حياة الشخص للأفضل صحيا ونفسيا وعاطفيا.

