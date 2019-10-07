مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي «لمجموعة زين» بدر الخرافي ان التوترات العسكرية في المنطقة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جانب وإيران من جانب آخر موجودة منذ سنوات عديدة، وقد تعودنا على مثل تلك التوترات وشخصيا لا أرى فيما يحدث بالمنطقة شيئاً مقلقاً.

وأضاف الخرافي في تصريح خاص لـ«النهار» ان على الجميع التعامل مع ما يحدث في المنطقة بتروي على أمل ان يتم تخطيها بسلام، لافتاً على أن المستثمرين في المنطقة عملوا في مناطق ملتهبة في السابق وبها إرهاب مثلما عملنا في العراق في ظل وجود منظمة داعش هناك وقد تخطينا تلك المرحلة وحققت العراق استقراراً وحققنا كذلك نمواً في اعمالنا هناك.

وتوقع الخرافي ان تنتهي الخلافات بالمنطقة قريباً معتبراً إياها مناوشات مؤقتة.

واستبعد الخرافي نشوب حرب بالمنطقة بين أطراف الصراع، قائلاً: أتمنى ألا نشهد حربا بمنطقتنا ومتفائل بنجاح الحوار السلمي في هذا الصدد. وحول الاستثمارات الأجنبية الموجودة في المنطقة الخليجية بشكل عام وبالكويت بشكل خاص وما إذا كانت قلقة من هذه النزاعات قال الخرافي ان الاستثمارات الأجنبية تقلق بشكل طبيعي من النزاعات العسكرية لكن دورنا اليوم كمستثمرين محليين ان نزرع الثقة في الشركات الأجنبية ونشجعهم على البقاء وزيادة استثماراتهم لدينا ونعزز لديهم التواجد والثقة في أسواقنا المستقرة بإذن الله.

وكان الخرافي قد أعلن منذ أيام عن نية المجموعة إصدار عملة رقمية في منطقة الخليج كمرحلة أولى وتدريجيا على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة التي تعكف عليها لإنجاز هذا المشروع.

وأضاف الخرافي أن العملات الرقمية قادمة بقوة في المستقبل القريب بعد أن باتت جميع الخدمات متاحة رقميا «ديجيتال»، لكن من الصعوبة تحديد موعد نهائي بهذا الصدد.

وقال: «إن «زين» نموذج ومثال يحتذى على مستوى شركات الاتصالات، إذ تمتلك شريحة من العملاء هي الأكبر بالمنطقة بحجم عملاء يصل إلى 50 مليون مشترك ما يمكن من الوصول إلى عدد كبير ممن لم يكن لديهم حسابات بنكية، مشيرا إلى تعاون مشترك مع بنك بوبيان من خلال المحفظة الإلكترونية ليصبح أول بنك إسلامي رقمي بعد موافقة «المركزي». وذكر الخرافي أن قطاع الاتصالات يلعب دورا مهما في تقديم الخدمات الرقمية للقطاع المصرفي.

وبين الخرافي أن شركة زين كانت تبحث عن أفضل السبل التي تعزز من خلالها خدماتها الرقمية وخدمات تكنولوجيا المال، فكان أمامها خياران: إما أن تستثمر وإما أن تستحوذ على أحد البنوك، أو الدخول في شراكة، وبعد الدراسات التي قامت بها إدارة الشركة، وجدنا في «زين» أن الخيار الثاني يتناسب مع توجهات أعمالنا، فكان القرار بالدخول في شراكة استراتيجية مع بنك بوبيان، حيث اجتمعت رؤيتنا الاستراتيجية مع رؤية الإدارة التنفيذية الطموحة للبنك في الخدمات المصرفية الرقمية».

وتابع قائلا «إن موجة التحول الرقمي مستمرة في تسارعها بوتيرة مذهلة، حيث أفسحت المجال لظهور منافع اجتماعية واقتصادية لم يكن لأحد أن يتخيلها حتى قبل 10 سنوات».

وذكر أن انتشار التكنولوجيا المالية ما زال دون التوقعات المرجوة في أسواق المنطقة، ويشكل هذا الأمر تحديا كبيرا أمام نمو قطاع المشاريع والشركات الناشئة، ومع ذلك هناك توقعات إيجابية بتنامي عمليات الدفع الإلكتروني مستقبلا، التي يقودها تزايد استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، والاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية.

واكد ان التكنولوجيا المالية ليست مجدية على مستوى المنظور الاقتصادي فقط، فهي تمتلك السبل والوسائل اللازمة لإحداث تحول في حياة الناس والمجتمعات، وهاتين المحصلتين تنطويان على أهمية جوهرية بالنسبة لنا، فأنشطتنا في هذا المجال المتنامي بدأت بإطلاق منصة زين كاش (Zain Cash) المتنقلة».

