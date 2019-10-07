مال وأعمال

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تشكيل لجنة مركزية لأعداد مشروع الخطة الإنمائية 2020/2021 -2024/2025 والتي ستقوم بعدد من المهام أبرزها تلقي جميع التقارير والدراسات والأبحاث والإحصائيات وجميع البيانات الواردة من الجهات داخل وخارج الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمتعلقة بالخطة التنموية المتوسطة الأجل، خلال الخمسة أعوام التي تتضمنها الخطة.

ولفتت الوزيرة أن من بين مهام اللجنة الإشراف على جميع أنشطة التعاون والتنسيق مع جميع الإدارات والوزارات الحكومية والمؤسسات الملحقة والمستقلة والجهات المعنية الأخرى للدولة، لإعلان مشروع الخطة الإنمائية الثالثة.

وبينت الوزيرة أنه تمت دعوة جميع الجهات لحضور الاجتماع التعريفي بمنهجية إعداد الخطة الثالثة وتصميم عملية التخطيط الاستراتيجي وصياغة خطة التنمية خلال الفترة المطلوبة.

وأضافت أنه تم إنشاء آلية واضحة لتيسير مشاركة جميع الجهات في صياغة الخطة، وتصميم المواد التدريبية والعمل على تطوير المحتوى المعرفي، وتدعيم عملية دمج المدخلات ووضع آلية فعالة لتسهيل المشاركة والمناقشة مع الجهات أصحاب الشأن خلال عملية التخطيط الاستراتيجي، مع ضمان مواءمة الخطة الثالثة مع الأجندة الأممية الخاصة بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة والأهداف العالمية المرتبطة به، مع التأكيد على تضمين خطة التنمية المبادئ الاساسية للتنافسية والاستدامة.

وأوضحت الوزيرة أنه من بين الأمور الخاصة بالخطة وضع معايير وآليات منقحة لاختيار المشاريع الإنمائية المقترحة من أصحاب الشأن خلال دورة التخطيط الإنمائي السنوية، ووضع آليات للرصد والتقييم لخطة التنمية الوطنية، والخطط والبرامج والمشاريع الثانوية بغرض تيسير عملية الأداء والتقدم في تنفيذها.

