مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعياً بنهاية تعاملات أمس، مُسجلة صعودها الجماعي الأول خلال شهر أكتوبر، وذلك على الرغم من التراجع الملحوظ بمستويات التداول وتدنى السيولة لأقل قيمة خلال 6 أشهر.

وأغلق المؤشر العام للبورصة مُرتفعاً 0.6 بالمائة عند مستوى 5669.19 نقطة رابحاً 33.54 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.15 في المئة و0.76 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة البورصة بنحو 26.3 في المئة لتصل إلى 11.61 مليون دينار مقابل 15.75 مليون دينار بالجلسة السابقة.

كما انخفضت أحجام التداول 20 في المئة لتصل إلى 72.68 مليون سهم مقابل 90.84 مليون سهم في تداولات الخميس الماضي. وحققت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 3.04 في المئة، فيما تراجعت قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنحو 0.37 في المئة. وجاء سهم «مراكز» على رأس القائمة الخضراء بنمو نسبته 9.66 في المئة، بينما تصدر سهم «أم القيوين» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 8.95 في المئة. وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.17 مليون دينار مُرتفعاً 1.2 في المئة، فيما تصدر سهم «الإنماء» نشاط الكميات بتداول 12.3 مليون سهم مُرتفعاً 1.26 في المئة.

