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«لوجستيك» و«الرابطة» تنفيان صدور حكم ضد شركة مصرية


نفت كل من شركتي رابطة الكويت والخليج للنقل، وكي جي إل لوجستيك، الكويتيتين، صدور حكم في دعوى التحكيم المتداولة أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، ضد هيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المصرية. وقالت الشركتان في بيانين منفصلين للبورصة، إن النفي جاء رداً على الأخبار المتداولة حول الدعوى بشأن صدور حكم فيها، مؤكدتين أنه لم يصدر حتى الآن حكم في الدعوى التحكيمية سالفة البيان. يذكر أن الدعوى المُشار إليها مرفوعة من قبل شركة دمياط الدولية للموانئ (شركة مساهمة مصرية تسهم فيها شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل، وهي شركة زميلة لـ«الرابطة» و«لوجستيك»، ضمن مجموعة من المستثمرين بنسبة 25 في المئة بما يُعادل 30 مليون دولار). وتم رفع الدعوى ضد هيئة ميناء دمياط بتعويض قدره 1.2 مليار دولار.


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