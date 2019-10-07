مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» فتح باب التسجيل في جائزة «تمكين» لدعم مشاريع الشباب في دورتها الخامسة التي ترتكز هذا العام على مشاريع المبادرين الشباب في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا.

وقالت المديرة التنفيذية لاتصالات المجموعة في «كيبكو» ايمان العوضي في تصريح صحافي إن باب التسجيل مفتوح أمام المبادرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاما ويديرون شركات ناشطة في قطاعي الاعلام الالكتروني والتكنولوجيا ولا يزيد عمرها على خمس سنوات وتعمل وفق ترخيص صادر من الكويت.

وأضافت العوضي أنه بإمكان الشباب الراغبين في التسجيل بالجائزة زيارة موقع «تمكين» على شبكة الإنترنت موضحة أن فترة التسجيل مستمرة حتى 5 نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن «كيبكو» نجحت منذ اطلاق جائزة «تمكين» لدعم مشاريع الشباب خلال 2015 في تسليط الضوء على المبادرين الشباب في الكويت بغية دعم هذه الفئة من الشباب الطموح ومساعدتهم في تطوير مشاريعهم وجعلها مشاريع مستدامة واكثر ربحية.واعربت عن سعادتها باستمرار شراكتها مع مؤتمر تمكين الشباب للعام الخامس على التوالي في تنظيم هذه الجائزة في ظل المستوى العالي الذي يظهره المبادرون الشباب والاحترافية الكبيرة التي تتمتع بها مشاريعهم ونماذج الاعمال المبتكرة.

من جهته قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر «تمكين الشباب» عبدالرحمن العدساني ان مؤتمر تمكين الشباب السنوي يهدف الى تثقيف وتشجيع الشباب الكويتي ليكونوا مبادرين في قطاع الاعمال.واشار العدساني الى ان التعاون مع «كيبكو» مكنهم من المضي قدما في دعم هذه الفئة المتزايدة من الشباب من خلال اتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الخبرات التي توفرها مجموعة «كيبكو».

وأكد أنه يجب على المتقدمين المؤهلين للحصول على الجائزة تقديم معلومات مفصلة حول الاداء التشغيلي والمالي لشركاتهم على أن تعقد جولة التحكيم الاولى في 18 نوفمبر المقبل.

وأضاف ان المتقدمين خلال هذه الجولة سيقدمون عرضا ايضاحيا تتراوح مدته بين 5 و7 دقائق للجنة تضم ممثلين عن مجموعة «كيبكو».

وذكر أنه بناء على معايير محددة سيتأهل المتقدمون الثلاثة الاوائل للجولة النهائية التي ستعمل خلالها لجنة التحكيم على اختيار الفائز بناء على عرض ايضاحي اخير تتراوح مدته ما بين 7 و10 دقائق على أن يتم اعلان الفائز خلال مؤتمر تمكين الشباب.وتعد جائزة «كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب» التي تبلغ قيمتها 100 الف دولار أكبر جائزة للمبادرين الشباب من حيث القيمة في الكويت وتشمل مجموعة واسعة من خدمات الاستشارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية ودراسات السوق والتأمين وخدمات اعلانية.

