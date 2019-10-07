مال وأعمال

نظم بنك الخليج مؤخرًا يوم التقييم لاختيار المتأهلين للنسخة السادسة من برنامج أجيال لتطوير الخريجين. وقد شارك في التقييم، الذي استمر ليوم كامل، فريق الموارد البشرية وتطوير المواهب في بنك الخليج، بالإضافة إلى عدد من موظفي الإدارات والأقسام الأخرى، لاختيار نخبة من المرشحين المأهلين للمشاركة في النسخة السادسة من البرنامج.

وقد شارك المرشحون خلال اليوم في عدة نشاطات منها دراسات حالة، والعمل ضمن فريق، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية. ثم تم تقييم قدرة كل مشارك على النمو والتطور، حسب المهارات القيادية التي أظهرها، تحليه بالقيم والمبادئ التي يركز عليها بنك الخليج، وقدرته على المساهمة في نجاح البنك. ومن الجدير بالذكر أن من بين 109 متقدمين، تم اختيار 36 للمشاركة في يوم التحكيم، وتأهل من بينهم 22 للمشاركة في النسخة السادسة من برنامج أجيال.

وضمت لجنة الحكم عددًا من خريجي النسخة الأولى من برنامج أجيال، الذين أنهوا تدريبهم في عام 2015، وتدرجوا في مناصبهم ليشغلوا اليوم مناصب إدارية عليا في البنك، حيث كان لهم دورًا إرشاديًا يبينون فيه أثر برنامج أجيال في نجاح حياتهم المهنية على المدى الطويل.

وحول ذلك، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، السيدة سلمى الحجاج: «يوم التقييم هو أحد المراحل التي يمر بها المتقدمون لبرنامج أجيال والتي تمكنا من التعرف أكثر على مهاراتهم وقدراتهم وملاءمتهم للعمل في القطاع المصرفي وفي بنك الخليج. فالعمل المصرفي له تحدياته على أصعدة مختلفة، ومن الضروري أن نتعرف على نقاط القوة والضعف في المتقدمين للعمل لدينا من المرحلة الأولى لانضمامهم، حتى يكونوا مستعدين بكل قوة وثقة لمواجهة أي تحديات قد تواجههم مستقبلًا».

و برنامج أجيال لتطوير الخريجين هو البرنامج الرائد لبنك الخليج والذي يسعى لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الكويتية. ويمتد البرنامج على فترة 6 أشهر، ويهدف إلى مساعدة المرشحين على تطوير المهارات المصرفية الرئيسية، وتنمية الموهوبين منهم على المستويين الشخصي والمهني. ويستفيد البرنامج، الذي أصبح الآن في نسخته السادسة، من التوجيه والإرشاد الذي يقدمه خريجو السنوات السابقة، الذين ساهموا في نجاحات عديدة لبنك الخليج منذ تخرجهم من برنامج أجيال.

