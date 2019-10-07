مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء السحب الأسبوعي والشهري على «حساب النجمة» و السحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة السيد/ عبدالعزيز اشكناني.

وجاءت نتائج السحب على النحو التالي:

سحب حساب النجمة الشهري جائزة بقيمة 20,000 دينار كانت من نصيب: مشهور أحمد العبدالله التدمري.

وسحب حساب النجمة الأسبوعي جائزة بقيمة 5,000 دينار كانت من نصيب : عبدالله سالم عجاج الصليلي.

والسحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة 1,000 دينار كانت من نصيب : عبدالعزيز ناصر حربي الفضلي.

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 دينار، وشهرية بقيمة 20,000 دينار، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) دينار، بالإضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها على شهـــادة غينيس للأرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف ( 1,500,000 دينار) .

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة، كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على جميع الجوائز التي يقدمها الحساب. وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كل ما زاد المبلغ المحتفظ في الحساب زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 ديناراً توفر فرصة واحدة للفوز، فضلاً عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب و كذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

أما بالنسبة لحملة «راتبك وفوقه كاش» والموجهة للموظفين الكويتيين والوافدين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدين والمستمرة حتى 31 ديسمبر 2019، وعن آلية الانضمام إلى هذه الحملة والاستفادة من المزايا التي توفرها، أوضح البنك بأن باستطاعة أي موظف كويتي راتبه يزيد عن 500 دينار سواء تم تعيينه حديثاً أو في الخدمة الفعلية من سنين القيام بتحويل راتبه إلى البنك والاستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على هدية نقدية فورية مضمونة بقيمة 250 دينار أو قرض بدون فائدة بقيمة خمس أضعاف الراتب وبحد أقصى 10,000 دينار.

