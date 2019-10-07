مال وأعمال

أعلنت المنافسة السنوية لقطاع الأعمال «تحدي الرواد» عن رعاية مجموعة الخليج للتأمين -البحرين لأمسية قطاع التأمين في النسخة السابعة المرتقبة من «تحدي الرواد»، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة 6-10 أكتوبر 2019 في التوسعة الجديدة بمجمع السيف التجاري في ضاحية السيف وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل «تمكين».

وتقام منافسات «تحدي الرواد» كل عام بتنظيم من شركة «فين مارك كوميونيكيشنس» لاستعراض المواهب البحرينية ومدى تميز مجتمع الأعمال في المملكة ضمن أجواء شيقة وممتعة من التنافس التفاعلي، حيث يتم تنظيمها على مدى 5 أمسيات، كل أمسية يتنافس فيها 4 فرق من نفس القطاع من أجل اختبار معلومات المشاركين ومدى معرفتهم بقطاعهم والاقتصاد البحريني. وسيتخلل المنافسات كذلك تسليط الضوء على قصص نجاح بحرينية وكفاءات وطنية بارزة. وسيتأهل الفائزون بالأمسيات الأربع الى منافسات الجولة النهائية والتي سيتم تنظيمها بتاريخ 10 أكتوبر المقبل.

وستتضمن قائمة أمسيات «تحدي الرواد» هذه السنة: أمسية قطاع الصيرفة بتاريخ 6 أكتوبر، أمسية قطاع الطيران في 7 أكتوبر، أمسية قطاع التأمين في 8 أكتوبر، وأمسية القطاع الصناعي بتاريخ 9 أكتوبر.

وفي معرض تعليقه على منافسات «تحدي الرواد»، صرّح علي نور، مساعد الرئيس التنفيذي في مجموعة الخليج للتأمين -البحرين: «انسجاماً مع ريادة شركتنا في قطاع التأمين، نحن مستمرون بالتزامنا في دعم الفعاليات التي تسهم في تعزيز التوافق وروح العمل الجماعي في قطاع التأمين. يسرنا رعاية منافسات (تحدي الرواد» هذه السنة، ونتطلع قدماً لمنح العاملين في قطاع التأمين الفرصة لإبراز مراكز قوى قطاع التأمين في المملكة ومساهماته الكثيرة للاقتصاد الوطني، والأهم من ذلك كله إبراز الكفاءات الوطنية في القطاع».

