مال وأعمال

تقديراً لبرنامجه الفريد لنشر الثقافة المالية والمصرفية، حصل بنك الكويت الدولي «KIB» على جائزة «أفضل مبادرة عربية مصرفية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات عن برنامج مكافحة الأمية المالية للعام 2019» وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام 2019، الذي نظمته مجلة الاتحادThe Banking Executive للعام الخامس على التوالي في العاصمة اللبنانية بيروت. ولقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي، نواف ناجيا، وذلك بحضور حشد من كبار المصرفيين العرب والشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية والإقليمية.

يذكر أنه تم اختيار «KIB» للحصول على هذه الجائزة بناءً على تقييم لجنة الجوائز المؤلفة من كبار الاقتصاديين والخبراء من القطاع المصرفي العربي.

حيث استندت اللجنة على جملة من المعطيات والمعايير ومنها تبني «KIB» للعديد من المبادرات الهادفة إلى محو الأمية المالية وذلك بمشاركة متطوعين وشركاء بذلوا جهوداً جمة وساعات تطوع طويلة للمساهمة في وصول الخدمات المالية (الشمول المالي) إلى مختلف فئات المجتمع، وخاصة تلك التي تحتاج إلى إشراكها في تلك الخدمات من ذوي المداخيل المحدودة.

كما عمل «KIB» جاهداً لمعالجة المعوقات التي تواجه محو الأمية المالية ولاسيما لدى فئات المجتمع التي تفتقر إلى مبادئ الإدارة المالية الجيدة، سواء كان الادخار أو الحصول على الائتمان أو التأمين. هذا بالإضافة إلى نجاحه في توسيع قاعدة المتعاملين معه من فئات المجتمع كافة، مما يساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. إلى جانب مشاركته في برامج مالية شاملة تساعد على محو الأمية المالية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفع مستوى معيشتهم. وتقديمه برامج تمويل تدعم الشمول المالي لمختلف الفئات اجتماعية.

وتعليقاً على هذه الجائزة، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد جراح الصباح، عن مدى سعادته بحصول «KIB» على هذه الجائزة التي تضاف إلى سجله الحافل بالتكريمات المشرفة.

قائلاً: «تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة تؤكد ريادة برنامج نشر الثقافة المالية والمصرفية الذي أطلقه «KIB» خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يعتبر مبادرة فريدة من نوعها تمثلت في إطلاق البنك البرنامج الأول من نوعه في الكويت بهدف تعزيز الوعي المالي والمصرفي وخاصة الوعي المصرفي الاسلامي بين جميع شرائح المجتمع، وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.»

وأضاف الجراح: «إننا فخورون بنيل هذه الجائزة لأنها تمثل تتويجاً للجهود الاستثنائية التي بذلها «KIB» خلال العام 2019 بمشاركة مجموعة من موظفيه المتطوعين، حيث عزز البنك دعمه للأنشطة التي تساهم في محو الأمية المالية والمصرفية، وسخر خبرته في القطاع المصرفي لنشر الوعي المالي بين جميع شرائح المجتمع من خلال حملته التوعوية الشاملة (مع KIB.. تعلمت التوفير والصرف شلون يصير)، كما عمل على رعاية العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعريف مختلف فئات المجتمع بمهارات كيفية الموازنة بين النفقات والمدخرات والإدارة المالية السليمة، مما ساهم في توسيع قاعدة المتعاملين معه وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفع مستوى معيشتهم». هذا إلى جانب تنظيمه للعديد من الزيارات الميدانية للمدارس واستضافة الطلبة في مقره الرئيسي لتعريفهم على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي يقدمها

البنك ويتميز بها عملائه، وذلك من خلال غرس الوعي المالي في سن مبكرة وبالتالي تمكن الشباب لاتخاذ قرارات مالية سليمة تساعدهم على تحقيق النجاح وبناء مستقبلهم المالي. كما أشار الجراح إلى أن «KIB» قام أيضاً بتقديم برامج تمويل تدعم الشمول المالي، بحيث تستفيد من هذا التمويل مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية مما ساهم في إدخال هذه الفئات ضمن الشرائح المستفيدة من التمويل المصرفي، ويشمل ذلك في صورة خاصة التمويل المتناهي الصغر المقدّم للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة. ومن الجدير بالذكر أن «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» يعتبر المظلة الجامعة لأكثر من 500 مصرفي من أنحاء العالم العربي وبلاد الاغتراب، وهو ينظم سنوياً هذا الحدث الراقي الذي يكلل نجاحات القطاع المصرفي العربي من خلال مجلته الناطقة باللغة الإنجليزية The Banking Executive،

والتي استضافت خلال عشر سنوات العديد من أخبار وتطورات المصارف والمصرفيين العرب وألقت الضوء على أبرز إنجازاتهم المصرفية والإنسانية والعلمية والاجتماعية.

