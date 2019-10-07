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بنك الكويت المركزي يطلق موقعه الإلكتروني الرسمي بحلة جديدة


أعلن بنك الكويت المركزي عن اطلاق موقعه الالكتروني الرسمي على الانترنت بتصميم جديد.
ويأتي هذا التحديث انطلاقاً من رغبة بنك الكويت المركزي بتعزيز التواصل مع الجمهور من خلال جميع قنوات التواصل المتاحة. وتسهيل الوصول على المعلومات والبيانات الحيوية التي ينشرها بنك الكويت المركزي عبر موقعه على الانترنت، حيث ان الموقع الجديد يتمتع بجملة من المزايا على مستوى المحتوى والتصميم وسرعة عمليات البحث عن المعلومات والبيانات ودقتها، وكذلك الوضوح وسهولة القراءة والاطلاع على المعلومات على نحو أفضل مع مزايا تسهيل تصفح الموقع والانتقال بين القوائم والصفحات وعرض المحتويات والمواضيع ذات الصلة، فضلا عن سهولة التصفح عبر أجهزة الهاتف الذكية، الى جانب ذلك. ويعكس التصميم الجديد الهوية المؤسية لبنك الكويت المركزي المستلهمة من الطابع المعماري الفريد المميز لمبنى البنك، ويتمتع بمزيد من الوضوح وسهولة القراءة والاطلاع على المعلومات على نحو افضل مع مزايا تسهيل تصفح الموقع والانتقال بين القوائم والصفحات وعرض المحتويات والمواضيع ذات الصلة.
ويؤكد بنك الكويت المركزي بانه مستمر في تبني احدث النظم والتقنيات في جميع مجالات عمل البنك بما يعزز من كفاءة أداء المهام المنوطة به.


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