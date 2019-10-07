مال وأعمال

في مركز دبي التجاري العالمي، انطلقت امس الأحد فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية». ويُعد جيتكس أكبر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وهو يقدّم للمورّدين العالميين فرصة مميزة للدخول إلى الأسواق سريعة النمو، والتي من المتوقع أن تصل إلى 168.8 مليار دولار بحلول عام 2020. سيُقام أسبوع «جيتكس» بنسخته الـ39 من 6 إلى 10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وعلى هامش المعرض سيتم أيضاً تنظيم فعالية «جيتكس لنجوم المستقبل»، التي تضم نحو 750 شركة ناشئة من 75 دولة ويستمر المعرض لمدّة أسبوع وهو المكان الأمثل للحصول على فرص عمل جديدة، والتواصل مع الوفود الدولية لبناء شراكات مع القطاع العام،الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا وللتواصل مع أصحاب القرار. واكد محمد فوزي الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بلومز تلكوم للهواتف ومستلزماتها بالكويت ان تجمع الفعاليتان التقنيتان الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني وأصحاب الفكر التقدّمي وذلك في الفترة من السادس إلى العاشر من أكتوبر الجاري ويعتبر بادرة طيبة للشركات ويسلّط أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الـ39 الضوء على تقنيات الجيل القادم والابتكارات الجديدة التي يمكنها تطوير الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات كبرى، وسوف يحظى زوّار هذه الدورة بفرصة مشاهدة أكبر معرض لتقنيات الجيل الخامس والمنصة الرئيسية لتبادل المعرفة حول الذكاء الاصطناعي والذي تشارك فيه بلومز.

