مال وأعمال

قال تقرير متخصص أن الدولار الأميركي شهد تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي حيث لا يزال مدعوماً إلى حد كبير بالطلب على الأصول المقومة بالدولار.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك الوطني أن التراجع جاء نتيجة استقبال المستثمرون لمجموعة من البيانات الأميركية الضعيفة بما في ذلك المؤشرات الخاصة بقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية وهو ما عزز من المخاوف بأن الحرب التجارية الصينية - الأميركية بدأت تؤثر سلباً على نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى أن صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن شهر سبتمبر والتي جاءت أضعف بكثير من التوقعات أدى إلى تباطؤ وتيرة الزخم التصاعدي المتجدد للدولار الأميركي. كما انها أثارت تساؤلات جدية حول مدى استدامة تحسن أوضاع البيانات الأميركية وتسجيلها مستويات أفضل من التوقعات خاصة على صعيد القطاع السكني. وقد كشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن التراجع الحاد في ثقة الشركات، حيث فقد 1.3 نقطة وصولاً إلى 47.8 في سبتمبر، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2009. وكان الإنتاج الصناعي قد بلغ ذروته بنهاية العام الماضي، إلا انه قد تراجع بشكل طفيف منذ ذلك الحين وفقد نسبة -1.1% من قيمته حتى نهاية أغسطس الماضي. هذا وتشير نتائج استطلاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى إمكانية تسجيل قطاع الصناعات التحويلية للمزيد من التراجع بنهاية العام. وتتوافق تلك الأوضاع مع تدهور الأوضع العالمية على صعيد الصناعات التحويلية والتجارة. ومرة أخرى، اتجه الرئيس ترامب مجدداً لإلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي لما تعرض له قطاع الصناعات التحويلية من ضغوط واصفاً السياسة النقدية بأنها ذات تأثير ضعيف للغاية وتشجع على ارتفاع الدولار الأميركي. إلا انه على الرغم من ذلك، يرى الاقتصاديون أن السياسات التجارية المدمرة لإدارة الرئيس ترامب قد لعبت أيضاً دوراً ملحوظاً في هذا التراجع. ويتوقع الآن أن تشهد سوق أسعار الفائدة الأميركية خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة على الأرجح في شهر أكتوبر، حيث ارتفعت توقعات خفض الفائدة من 60% إلى 74%. كما تلقي تلك التوقعات بظلال من الشك على الخطط التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي والتي أشار فيها بوضوح إلى استبعاد إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك. وسيتم تعزيز تلك الشكوك إذا تزايد الأداء الضعيف لسوق العمل في الولايات المتحدة.

وبالفعل، جاءت بيانات تقرير العمالة غير الزراعية بالولايات المتحدة مخيبة للآمال حيث سجلت نمواً بلغ 136 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية في الصدارة بتوفيره أكبر عدد من الوظائف. وتأتي تلك الزيادة في الوظائف غير الزراعية بالمقارنة بالبيانات المعدلة التي تشير إلى تسجيل نمواً بمقدار 168 ألف وظيفة في أغسطس ودون توقعات السوق بمقدار 145 ألف وظيفة. وبالنظر إلى معدلات البطالة نلحظ انها بلغت أدنى مستوياتها منذ العام 1969 وصولاً إلى 3.5% في سبتمبر مقابل 3.7% في أغسطس ودون التوقعات البالغة 3.7%. إلا ان خلق فرص عمل جديدة أدى إلى تباطؤ وتيرة تراجع ثقة الأعمال في ظل اشارة المؤشرات إلى تباطؤ الاقتصاد وضعف النمو المستقبلي.

حرب تجارية

اعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على طائرات إيرباص الأوروبية و 25% على بضائع أوروبية أخرى من ضمنها المشروبات الكحولية والمواد الغذائية والملابس المستوردة من كافة أنحاء القارة الأوروبية. وجاء هذا الإعلان بعد حصول واشنطن على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية لفرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 7.5 مليار دولار يتم استيرادها سنوياً من الاتحاد الأوروبي كعقوبة على الدعم الحكومي غير القانوني التي تحصل عليه طائرات الاتحاد الأوروبي. وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر في بيان صادر عنه « اخيرا وبعد 15 عاما من التقاضي اكدت منظمة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة يحق لها فرض تدابير مضادة استجابة للدعم غير القانوني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركاته».

وبينما تسعى واشنطن وبكين للتخفيف من وتيرة الحرب التجارية المريرة التي امتدت على مدار 15 شهراً بين الطرفين، يبدو أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يزداد سوءاً. وقال كلاي مكونيل المتحدث الرسمي باسم ايرباص الشركة المصنعة للطائرات التي تتخذ من فرنسا مقرا لها أن ايرباص بصدد تقييم الرسوم الجمركية وعواقبها المحتملة في «تعاون وثيق مع المفوضية الاوروبية». وأضاف إن منظمة التجارة العالمية ستقوم خلال الأشهر المقبلة بمنح الاتحاد الأوروبي سلطة فرض رسوم جمركية على السلع الأميركية على خلفية نفس الأسباب المتمثلة في الدعم غير القانوني التي تقدمه واشنطن لشركة بوينج. وتهدد تلك الخطوة بإشعال حرب تجارية أخرى مع الاتحاد الأوروبي.

