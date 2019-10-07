مال وأعمال

قدم بوريس جونسون عرضه حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي وذلك وفق الإطار الزمني المحدود لإجراء المزيد من المفاوضات. ويختلف الاقتراح الحالي عن الصفقة الفاشلة التي تقدمت بها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي من جهتين رئيسيتين. حيث يقترح جونسون الغاء شبكة الأمان للحدود الإيرلندية ليتم استبدالها بإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي على ان تكون خارج الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. ووفقاً لهذا المقترح سيتم تحويل اجراء عمليات الفحص الجمركي من أيرلندا الشمالية إلى أيرلندا، وكذلك يتم تطبيقها على السلع القادمة إلى أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة بما يعني وجود جهتين للحدود. كما اقترح أن يتم اجراء الفحص الجمركي على نسبة صغيرة فقط من السلع التجارية وان تتم معظم إجراءات الفحص في المقار التجارية.

