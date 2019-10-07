مال وأعمال

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام 2019 مقابل تسجيله نسبة نمو معدلة بلغت 0.6% في الربع الأول من العام. أما على صعيد الأداء السنوي، سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ومتراجعاً من نسبة 2.1% المسجلة في الربع الأول. وشهد الناتج المحلي الإجمالي وبعض مكوناته اداءً متذبذباً منذ بداية العام الحالي بما يعكس إلى حد كبير التغيرات المترتبة على توقيت الأنشطة المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي كما كان مخططاً له في الأساس بأواخر مارس الماضي. وهناك أدلة على تزايد الاقبال على التخزين وإدخال تعديلات على التوقيت المعتاد لإجراء بعض الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الأول من العام بما قد يكون له دوراً في المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

