مال وأعمال

أصبحت هناك ضرورة ملحة لتحرك البنك المركزي الأوروبي في ظل القراءة الأخيرة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 0.9% في سبتمبر 2019 مقابل 1.0% في أغسطس وفقاً لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي «يورستات». وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير كشف البنك المركزي الأوروبي عن قيامه ببذل مساعي حثيثة لتعزيز النمو وتحفيز معدلات التضخم في منطقة اليورو قبل انتهاء ولاية الرئيس دراجي. وفاقت حزمة التدابير التيسيرية الشاملة توقعات السوق من خلال كشف النقاب عن زيادة برنامج التيسير الكمي. وبصفة محددة، سيستأنف البنك المركزي الأوروبي عمليات شراء الديون بقيمة 20 مليار يورو شهرياً اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.

