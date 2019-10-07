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أسعار النفط والأسهم


على الرغم من الارتفاع الهائل لأسعار النفط بعد الهجوم على منشأة بقيق السعودية وحقل خريص النفطي في 14 سبتمبر الماضي والذي أدى على الفور إلى تعطيل نصف الإنتاج السعودي، إلا أنه سرعان ما تبخرت تلك المكاسب. حيث تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل فيما يعزى جزئياً إلى تمكن أرامكو السعودية من استعادة الإنتاج بسرعة فائقة، إلا ان ذلك الوضع يعكس ايضاً تحديات أعمق تؤثر على السوق. حيث ساهم تعثر الاقتصاد العالمي والمخاوف المتعلقة بالركود إلى تراجع الطلب على النفط، هذا بالإضافة إلى التزايد الشديد في انتاج النفط الصخري الأميركي بما يوفر سبل بديلة تعوض إلى حد كبير الانقطاع الوجيز للإمدادات السعودية.


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