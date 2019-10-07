مال وأعمال

واصل قطاع الصناعات التحويلية البريطاني تراجعه خلال شهر سبتمبر، وعلى الرغم من انخفاض نسبة هذا الانكماش مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الشهر السابق إلا أن مستويات الإنتاج والطلبيات وأعمال التصدير الجديدة والتوظيف قد شهدت مزيداً من التراجع. كما ارتفعت المشتريات وأحجام شراء المواد الأولية للمرة الأولى في الأشهر الأخيرة في ظل استعداد بعض الشركات للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن IHS Markit و المعدل موسميا إلى 48.3 نقطة في سبتمبر من أدنى مستوياته المسجلة في ستة أعوام ونصف العام البالغة 47.4 نقطة. ويظل بذلك المؤشر الرئيسي دون المستوى المحايد 50.0 نقطة لمدة خمسة أشهر متتالية

