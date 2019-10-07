مال وأعمال

بعنوان «جرس الانذار يدق 2020» أشار اتحاد الشركات الاستثمارية في دراسة اعدها أمين عام الاتحاد د. رمضان الشراح حول مخاطر حدوث أزمة اقتصادية كبرى تواجه العالم في 2020 والتي ستكون كارثية أكثر من الأزمة المالية التي عانى العالم من تداعياتها في 2008، وستؤدي لإفلاس 5 بلدان أوروبية.

ويوضح الشراح في مقاله ومن خلال 17 مؤشرا لوجود مظاهر الكساد العالمي المقبل وكذلك أسباب وكيفية مواجهته وما الآلية الكفيلة التي تساعد دول الخليج على مواجهته.

وفيما يلي استعراض أبرز ما جاء في الدراسة:

قد يتعجب القارئ بالتأكيد من عنوان المقال، فما المقصود بجرس الانذار؟ ولماذا سوف يدق عام 2020 بالتحديد؟ ومما يحذرنا هذا الجرس؟ وهل يمكن ان نتفادى التحذير باجراءات معينة نخوضها منذ الآن؟

كل هذه الاسئلة سنجيب عليها في هذا المقال التحذيري الذي يدق جرس الانذار مبكراً حتى نستيقظ ونأخذ احتياطنا، وذلك بدافع حرصنا على اقتصادنا كواجب مجتمعي علينا جميعاً.

بادئ ذي بدء فوجئنا جميعاً ببرنامج TRUNEWS يعلن مقدمه DOC BURKHART عن مقال نشره د. طلال ابو غزالة في جريدة الانباء الاردنية والذي يتوقع الكاتب ان تحدث ازمة اقتصادية كبيرة في العالم عام 2020 ستصبح اكثر كارثية من الازمة العالمية عام 2008، وتستمر هذه الازمة الجديدة لسنوات، وسيكون الاثر الكبير لها في الغرب وستؤدي لافلاس حوالي خمسة بلدان اوروبية بمعنى انها ستشهد تراجعاً في قدرتها على توفير الخدمات للمواطنين.

وقال: ستبدأ هذه الازمة في الولايات المتحدة الاميركية من خلال الارتفاع في معدل التضخم ومعدلات الركود والبطالة ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع اسعار الفائدة على الدولار الاميركي ما يزيد من تفاقم الاوضاع اكثر وأكثر.

ديون قياسية

ويتنبأ كاتب المقال بأن الديون في العالم سترتفع لرقم قياسي ما يؤدي الى حدوث «فقاعة ديون عالمية» فمنذ ان بدأ المجلس الاحتياطي الاتحادي طباعة النقود بدافع «التيسير الكمي» بدأت قيمة الاموال تتضاءل، مع ظهور الفوائد السالبة للسندات ما يعني ان الناس لم تعد تثق بالاقتصاد، وستزداد الاحتكاكات التجارية بين بلدان اميركا الشمالية NAFTA والصين وأوروبا وتظهر تأثيراتها في تباطؤ النمو وازدياد التضخم، ومن المناسب، ومن دافع حرصنا على اقتصادنا ان نتناول في تلك الدراسة: اذا كان بالفعل هناك كساد عالمي مُقبل فما هي ظواهر هذا الكساد؟ وما هي اسبابه؟ وكيف يمكننا ان نواجهه ونتجنب آثاره السلبية؟

مظاهر الكساد

اشار الشراح الى ان هناك العديد من المظاهر السلبية التي تتنبأ بحدوث ازمة في الامد القريب على مستوى العالم نذكر منها:

1- وفقاً للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي قام الخبراء الاقتصاديون بالصندوق بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019 من 3.9% الى 3.7% وهي نفس نسبة النمو الاقتصادي لعام 2017 م، ويرجع الخبراء ذلك للمخاوف من تفاقم الازمات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين ما يؤثر على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويؤدي بالاقتصاد العالمي الى حالة من الركود.

2- تم تخفيض معدلات النمو المتوقعة لكثير من اقتصادات منطقة اليورو (International Monetary Fund, IBID) ومن ابرزها المانيا بسبب انخفاض الاستهلاك الخاص، وضعف الانتاج الصناعي عقب تطبيق معايير انبعاثات السيارات المعدلة، وتراجع الطلب الاجنبي، وايطاليا بسبب ضعف الطلب المحلي وارتقاع تكاليف الاقتراض مع بقاء عائدات السندات السيادية مرتفعة، وفرنسا بسبب التأثير السلبي لاحتجاجات الشارع الفرنسي والاجراءات الصناعية، وفي المملكة المتحدة على اثر انسحابها من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق.

3- وبالنسبة للمجموعة التي تضم اقتصادات الاسواق الصاعدة والنامية، فمن المتوقع حدوث انخفاض طفيف في النمو ليبلغ 4.5% عام 2019 مقابل 4.6% في 2018.

4- وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأفغانستان من المتوقع ان يظل النمو ضعيفاً عند مستوى 2.4% عام 2019 ثم يتعافى لحوالي 3% عام 2020، وهناك عوامل متعددة تؤثر على آفاق الاقتصاد في المنطقة منها: ضعف نمو الناتج النفطي، وتفاقم الازمات التمويلية في باكستان، والعقوبات الاميركية في ايران، والتوترات الجيوسياسية في عدة اقتصادات اخرى بالمنطقة.

5- تراجع حجم التجارة الدولية من متوسط سنوي يبلغ 5.2% عام 2017 الى متوسط سنوي يبلغ 4.2% عام 2018.

6- يشير الخبراء الاقتصاديون الى مخاطر تدفق رؤوس الاموال من البلدان النامية الى الولايات المتحدة الاميركية بعد ان قامت الاخيرة برفع اسعار الفائدة، مع ارتفاع اسعار الاسهم نتيجة الاصلاح الضريبي الذي زاد من ارباح الشركات.

7- جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتضخم العالمي غير مطمئنة، حيث توقع الصندوق ان يرتفع التضخم هذا العام في كل الاسواق المتقدمة والنامية على السواء، فمن المتوقع ان يرتفع التضخم في الاسواق المتقدمة الى 2% عام 2018 م بعد ان كان 1.7% عام 2017 م، اما عن البلدان النامية فمن المتوقع ان تصل النسبة هذا العام الى 5% بعد ان كانت 4.3% عام 2017.

8- اما عن معدلات البطالة العالمية فتشير بيانات المؤسسات الدولية الى ارتفاع معدلات البطالة في العالم، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في العالم عام 2018 بـ 172 مليون شخص اي ما نسبته 5%، وعلى الرغم من عدم تسجيل ركود ستؤدي الزيادة السكانية في العالم الى ارتفاع محتم في عدد العاطلين عن العمل الى 173.6 مليون عام 2019 و174.3 مليون شخص عام 2020، حيث غيرت التجارة الرقمية من مفهوم التجارة في العصر الحديث، ويتوقع خبراء البنك الدولي ان 50% من الوظائف سوف تتغير بحلول عام 2030.

9- وفي الدول العربية تبلغ نسبة العمال المهاجرين 41% من الايدي العاملة، كما انه من المتوقع ان تبلغ نسبة البطالة 7.3% حتى عام 2020، ويعاني الشباب العربي من بطالة تفوق بأربعة اضعاف معدلها عند الاكبر سناً كما ان نسبة البطالة لدى الاناث اعلى بثلاثة اضعاف منها عند الذكور.

10- اشار تقرير صادر من بنك «جي. بي. مورجان» الى انه في حال حدوث ازمة فان هوامش الديون الحكومية بالاسواق الناشئة ستشهد زيادة قدرها 2.79%، فيما ستهبط سوق الاسهم في الاسواق الناشئة بنسبة 48%، وستتراجع عملاتها بنحو 14.4%.

11 - على مستوى نسبة اجمالي الديون الى الناتج المحلي الاجمالي المتفاقمة نجد انه بنهاية الربع الاول من عام 2019 سجلت فرنسا مستوى 99.7% في حين بلغت ايطاليا نسبة 134% وتأتي اليونان في المركز الاول حيث سجلت نسبة 181.8% والبرتغال نسبة 123% ثم بلجيكا نسبة 105.1%.

12- ومع اقتراب ديون الشركات والمؤسسات العامة من مستويات قياسية في العديد من البلدان، فان مثل هذه الامور ستكشف عن نقاط الضعف التي تراكمت على مدى السنوات الماضية في جسد الاقتصاد الدولي حيث نلاحظ ارتفاع نسبة اجمالي الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي خاصة فيما يتعلق بالبلدان النامية، حيث بلغ اجمالي الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي في البلدان النامية 50.4% عام 2018 بعد ان كانت 48.6% عام 2017.

13- تواجه الهند في الوقت الراهن كل من التباطؤ الدوري والهيكلي للاقتصاد، حيث نجد ان سبب التباطؤ الدوري هو توقف الائتمان والاستثمار مع تراجع اطلاق المشروعات الجديدة لأدنى مستوى منذ حوالي 14 عاماً.

14- تحذير البنك المركزي الاوروبي في تقريره حول الاستقرار المالي من ان الافتقار للانضباط النقدي او ارجاء الاصلاحات النقدية والهيكلية او حتى التراجع عن الاصلاحات السابقة ربما يعيد فرض ضغوط على الدول الضعيفة.

15- تعتقد د. اجا سيمون استاذة التجارة الدولية ان ادارة الرئيس دونالد ترامب اضعفت الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الادارات السابقة تجاه النظام المصرفي.

16- قررت الحكومة اليونانية بيع 30% من حصتها في مطار اثينا الدولي، في مسعى لتحفيز اقتصاد البلاد.

17- سجلت اسعار النفط العالمية ارتفاعا كبيراً على خلفية الهجوم الذي شنه المسلحون الحوثيون في اليمن على منشآت نفطية بالسعودية.

وقد ارتفعت اسعار النفط بنسبة وصلت الى 20% حيث بلغ برنت 66?82 دولاراً للبرميل.

أسباب الأزمة

يرى «سكوت اندرسون» كبير الاقتصاديين في بنك «اوف ذا وست» ومعه حوالي 62% من الاقتصاديين ان السبب المتوقع للركود في الاقتصاد الاميركي سيكون ناتجاً عن تشديد المجلس الاحتياطي الفيدرالي، او الانزلاق نحو ازمة مالية، او انفجار فقاعة الاصول، او اضطرابات في حركة التجارة العالمية.

سياسات الحافز المالي التي تدفع حالياً معدل النمو الاميركي السنوي فوق امكاناته البالغة 2% غير مستدامة، بحلول عام 2020 سوف ينفذ الحافز ومع ثقل العبء الضريبي المتواضع سوف يسحب النمو من 3% الى اقل من 2% بقليل.

لأن الحافز كان في توقيت سيء فان الاقتصاد الاميركي يشهد الآن فورة نشاط، والتضخم يرتفع فوق المستوى المستهدف، وهكذا يواصل الاحتياطي الفيدرالي الاميركي رفع سعر الفائدة على الاموال الفيدرالية من 2% الى 3.5% على الاقل بحلول عام 2020.

الخلافات التجارية لادارة ترامب مع الصين، وأوروبا، والمكسيك، وكندا وغيرهم ستتصاعد بصورة شبه مؤكدة، ما سيؤدي الى نمو ابطأ وتضخم اعلى.

ستواصل السياسات الاميركية الاخرى فرض ضغط كساد تضخمي ما سيشجع الاحتياطي الفيدرالي على رفع اسعار الفائدة اكثر.

محاربة الفساد أولوية لمواجهة تداعيات الركود العالمي

1 - محاربة الفساد بكل انواعه من خلال:

أ) ارساء الشفافية والافصاح.

ب) سهولة وصول المعلومات للجميع خاصة للمستثمرين الاجانب.

2 - توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال:

أ) الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ب) تحديد خريطة للمشروعات المتوفر بها فرص استثمارية واعدة.

ت) اتاحة المعلومات المطلوبة امام المستثمر المحلي والاجنبي.

ث) توفير عنصر الامان والاستقرار السياسي.

3 - الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة والدخول في التحول الرقمي توفيراً للجهد والوقت والكلفة.

4 - اخذ الحيطة والحذر، وتفعيل ادارات المخاطر وخطط الطوارئ ومؤشرات الانذار المبكر حتى لا نُفاجأ بأزمة مثل ازمة 2008.

5 - اصلاح النظام المالي، وحسن ادارة الدين العام (جريدة البيان، « اجراءات امام الحكومات لتفادى تكرار ازمة 2008 العالمية»، دبي، 7 فبراير 2019) واتخاذ التدابير الاحترازية من الممكن ان يخفف من تأثيرات اي ازمة محتملة.

6 - التعاون بين جهات الاشراف المالي والبنوك المركزية علاوة على وجود احتياطيات مالية تعتبر ضوابط مانعة للبنوك من الانخراط في انشطة مالية مرتفعة المخاطر، حيث ان هناك قوانين وقواعد رقابية جديدة صدرت بعد الازمة المالية عام 2008 ولكن المشكلة ليست في صدور القواعد والقوانين ولكن في امكانية تطبيقها على ارض الواقع.

7 - تعزيز دور صندوق النقد الدولي الذي يضع ادارة المخاطر في عين الاعتبار وقد قام بتحسين قدرته على تحليل ومراقبة مصادر المخاطر، وتطوير ادوات لكبح جماح تلك المخاطر، وتعزيز قراءة وتحليل الانظمة المالية.

8 - ضرورة قيام الحكومات بالعمل على تنمية الثروة البشرية من خلال زيادة الاستثمار والتدريب المستمر في الموارد البشرية من جهة، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق التطوير الوظيفي المستمر، ومواكبة افضل الممارسات العالمية حيث انه هناك حاجة ملحة امام الحكومات لزيادة معدلات الشفافية والمعالجة المستمرة لتعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص.

9 - زيادة الانفاق الحكومي في مشروعات التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة الافراد.

10 - ترشيد النفقات العامة، وزيادة وعي المواطنين بترشيد الاستهلاك وحسن ادارة دخولهم.

11 - ضرورة احتواء التضخم بشتى الوسائل لزيادة الطلب على السلع وتشغيل المصانع ودورات الانتاج.

12 - تعزيز مرونة سعر الصرف.

13 - وضع ضوابط للأنشطة مرتفعة المخاطر.

14 - ضرورة وجود شبكات للأمان الاجتماعي (صندوق النقد الدولي، «آفاق الاقتصاد العالمي»، اكتوبر 2018) تتيح مستوى اعلى من الامان للمستفيدين، فتستطيع مساعدة العمالة على التكيف مع مجموعة الصدمات الهيكلية، سواء بسبب العولمة او التغير التكنولوجي او (في بعض البلدان) تغير المناخ.

15 - اتاحة جميع الفرص الواعدة لرفع معدلات النمو من خلال دعم انشطة البحوث والتطوير والابحاث العلمية الاساسية والتطبيقية.

16 - تحتاج معظم البلدان ايضاً الى بناء هوامش امان في ماليتها العامة لافساح المجال امام اجراءات السياسة اللازمة لمواجهة موجة الركود القادمة

17 - ينبغي للبلدان ان تتعاون معاً لزيادة تخفيض تكاليف التجارة وتسوية الخلافات دون زيادة الحواجز التشويهية.

18 - يتعين استمرار التقدم نحو اهداف التنمية المستدامة التي حددتها الامم المتحدة لعام 2030 من اجل تشجيع المزيد من الامن الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة لنسبة متزايدة من سكان العالم.

19 - ان اهم الاحتياطيات التي لابد من اتخاذها تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين بهدف تخفيف حدة تأثير الركود العالمي.

20 - زيادة السيولة في الاقتصاد تعطي رسالة واضحة بأن تأثير الركود العالمي محدود، اضافة الى ذلك هناك حاجة الى اجراءات تحفيزية للاستثمار كونه عجلة النمو.