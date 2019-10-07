مرأة

الأبيض والأسود مزيج لوني لا يفقد رونقه أبداً خصوصا في تصاميم الحمامات، فالتضاد والتباين بين اللونين يعطي تأثيراً فنياً جذاباً وأناقة فريدة تدل على الذوق الرفيع. والحمام من أفضل الأماكن لاستخدام هذا المزيج اللوني المتميز فالأبيض لون النظافة والنقاء أما الأسود فهو يضفي لمسة أناقة وغموض ستبدو رائعة في حمامك.

استخدام الأسود كإطار للأبيض فكرة رائعة كما ترين في التصميم المتميز لأرضية هذا الحمام. والأشكال الهندسية المتقاطعة تضيف حسًا فنيًا يكتمل مع الديكورات الأنيقة مثل هذه الثريا السوداء وتصميم الأحواض الحديث. الرخام والبورسلين الأبيض اختيار متميز يضفي الفخامة على تصاميم حمامات المنازل. واللون الأسود لوحدة الأحواض والحائط الخشبي تزيد من تميز وأناقة هذا الحمام. وحدات الإضاءة والمرايا ذات التصميم الفريد جائت مكملة لمزيج الأبيض والأسود المزخرف بالموزاييك لتضفي على تصميم هذا الحمام لمسة من السحر، ويمكن استخدام المرايا ايضا في تصميم الحمامات الداخلية حتى يعطي احساسا بالرحابة والاتساع. استخدام التقليمات العرضية أو الطولية في الأرضيات والحوائط فكرة جديدة وفنية تزيد من تميز تصميم الحمام. ويمكنك بالطبع اختيار عرض الخطوط طبقًا لمساحة الحمام، فالتقليمات العريضة تعطي احساسًا بالاتساع والعكس صحيح. اختاري مرآة كبيرة ذات تصميم فريد لتضفي التميز على تصاميم الحمامات الخاصة بمنزلك.. وكما ترين هنا فاللون الذهبي اختيار ممتاز مع الأبيض والأسود حيث يعطيهما المزيد من الفخامة ولمسة من الإشراق. تصميم حوض الاستحمام الفريد والمزخرف بنقوش الحمار الوحشي فكرة رائعة، فهي تربط اللونين الأبيض والأسود لهذا الحمام بشكل متميز.

الحوائط المنقوشة يمكن أن تعطي الحمام مزيدًا من التميز والجمال. وهي اختيار مناسب لمحبي الفنون والديكور الغير تقليدي. هناك العديد من تصميمات السيراميك التي تشبه اللوحات والموزاييك.. ويمكنك اختيار أحد هذه التصميمات لإضفاء لمسة فنية متميزة على حمامك.

استخدام ثلاثة نقوش مختلفة ما بين الأرضية والحوائط فكرة متميزة تجعل من هذا الحمام متعة للعين.. ومع كثرة النقوش اكتفى المصمم بالأبيض والأسود لضمان الأناقة.

