مرأة

هل تعانين من عدم ثبات المكياج على بشرتك الدهنية؟ يرجع السبب وراء ذلك لعدم قدرتك على اختيار كريم الأساس المناسب.

اختيار كريم الأساس المناسب بحسب نوع واحتياجات بشرتك هي الخطوة الأولى التي تمنحكِ أساساً مثالياً خالياً من العيوب. قد تكون هي المهمة الأصعب، لكن بمجرد تحديد نوع بشرتك ومتطلباتها الخاصة يصبح الأمر أسهل بكثير.

بالنسبة للكثير من صاحبات البشرة الدهنية، فإن البثور وحب الشباب هي الهاجس الأكبر عند اختيار منتجات العناية أو مستحضرات المكياج.

فمع اختيار التركيبة غير المناسبة قد ينتهي الأمر مع انسداد المسام وتعرض البشرة للالتهابات ومشكلة الرؤوس السوداء المزعجة.

إليكِ أهم النصائح التي تساعدك لاختيار أفضل كريم أساس للبشرة الدهنية. 1 - اختاري التركيبة المناسبة

أفضل كريم أساس للبشرة الدهنية هو الذي يحتوي على تركيبة سائلة غير كريمية أو بودرة تمنحك لمسة ماط. تحتوي تلك الأنواع على بعض المكونات لامتصاص الزيوت والإفرازات الدهنية الزائدة، فتمنحك مظهراً حيوياً ومنعشاً لبشرتك طوال اليوم. إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية، ابحثي دائماً عن أنواع كريم الأساس الخالي من الزيوت ذات التغطية العالية لكن مع تركيبة غير كثيفة كي لا تؤدي لانسداد المسام.

2 - اختاري درجة التغطية المناسبة

تعاني العديد من النساء من تصبغات البشرة أو البقع الداكنة، في تلك الحالة تحتاجين لتغطية عالية أو متوسطة لإخفاء تلك الآثار المزعجة والحصول على لون موحد للبشرة. أما إذا كنتِ تمتلكين بشرة نقية ومثالية خالية من العيوب، يمكن استخدام التغطية الخفيفة والتي تساعد على منحك أساساً ناعماً ولوناً موحداً للبشرة قبل تطبيق المكياج.

3 - تجنبي الكحول

كقاعدة أساسية للعناية ببشرتك الدهنية، تجنبي اختيار أية منتجات تحتوي على الكحول سواء لمستحضرات المكياج أو منتجات العناية بالبشرة. فيتسبب الكحول في تلف البشرة وانتزاع الترطيب الداخلي منها. كما قد يعرض ذلك بشرتك للعديد من الالتهابات والاحمرار. قد يساعد الكحول على تقليل الإفرازات الدهنية الزائدة، لكن مع ذلك قد يعرض بشرتك للجفاف الشديد.

4 - للبشرة المختلطة المائلة للدهنية

إذا كنتِ من صاحبات البشرة المختلطة التي تميل للدهنية، بالطبع تعانين من مشكلات منطقة الـ T- zone الزيتية أو الجبهة والأنف. في تلك الحالة تحتاجين لاستخدام تركيبة كريم أساس تجمع بين البودرة مع الكريم، أو يمكنكِ تطبيق نوعين من كريم الأساس على الأماكن المختلفة من البشرة. طبقي كريم الأساس البودرة على منطقة الجبهة والأنف التي تتميز بزيادة إفرازاتها الدهنية ولباقي الوجه طبقي كريم الأساس السائل أو الكريمي.

5 - اختاري الدرجات المناسبة

تنقسم أنواع كريم الأساس إلى درجات وردية أو درجات صفراء. لبشرتك الدهنية، اختاري الدرجات التي تميل للأصفر كي تمنحكِ إطلالة طبيعية تناسب جميع درجات البشرة. مع ذلك، إن كانت بشرتك فاتحة، جربي الدرجات الوردية الهادئة. بعد تطبيق كريم الأساس احرصي على دمجه جيداً باستخدام الاسفنجة مع تثبيته باستخدام البودرة المضغوطة لامتصاص الزيوت الزائدة والحفاظ على ثباته لفترات طويلة.

