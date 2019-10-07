مرأة

لتغليفة الجبن الكريمي

الزبدة: نصف كوب (طرية)

جبن كريمي: علبة (بحرارة الغرفة)

سكر البودرة: كوب ونصف

الفانيليا: ملعقة صغيرة

الزبدة: ثلاث أرباع الكوب

الفانيليا: 2 ملعقة صغيرة

البيض: 3 حبات

سكر: كوب وربع

طحين: 3 اكواب

ملح: ربع ملعقة صغيرة

بيكنج صودا: ملعقة صغيرة ونصف

لبن زبادي: كوب ونصف

الموز: كوب ونصف (مهروس

طريقة تحضير

1. سخني الفرن على حرارة 275 وجهزي صينية الكيك مقاس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة طحين.

2. اخلطي الطحين والبيكنج صودا والملح في وعاء وضعيه جانباً.

3. اخفقي الزبدة والسكر بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط هشاً وكريمياً.

4. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا.

5. أضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع اللبن الزبادي مع استمرار الخفق.

6. ثم أضيفي الموز المهروس واخفقي حتى تتمازج المكونات.

7. صبي خليط الكيك في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة ساعة أو حتى ينضج الكيك.

8. أخرجي الصينية من الفرن وضعيها في الفريزر فوراً لمدة 45 دقيقة وبذلك تبقى الكيكة طرية.

9. اخفقي الجبن الكريمي مع الزبدة والسكر والفانيلا حتى يصبح الخليط ناعماً.

10. أخرجي الكيك من الفريزر وادهنيه بالكريمة وزيني بقطع الموز وقطعيه وقدميه.

