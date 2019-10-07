علم ومعرفة

على الرغم من المظاهرات في قلب بغداد، وانقطاع شبه تام لشبكة الانترنت، الا أن البصرة كانت هادئة تحت شمس ساطعة. وكان مبدعوها يستعدون للاحتفاء بالذكرى الأولى لوفاة الروائي الكبير اسماعيل فهد اسماعيل، تحت رعاية وزارة الثقافة العراقية، وبمشاركة اتحاد أدباء البصرة.

انها تظاهرة من نوع آخر، لتأكيد قيم الوفاء والمحبة، ومشاعر الأخوة بين شعبين شقيقين، حيث كان اسماعيل انسانا وكاتبا، جسر الثقة الأجمل والأهم، هو من كانت البصرة مسقط رأسه، حيث أبصرت عيناه النور على بعد أمتار من «شط العرب» حيث تترقرق مياه النهر الصافية، بينما «كانت السماء زرقاء». وكانت الكويت الوطن الذي أغمض فيه عينيه، وأراح جسده المتعب في ثراها. ما بين لحظتي الميلاد والموت، مسار حفل ناهز ثمانين عاما، أثمر ما يزيد عن أربعين كتابا، نجح فيها اسماعيل في تجاوز الأحياز الضيقة، وفخاخ العنصرية، منفتحا على أرحب هوية ممكنة، انتمى فيها الى عروبته، راصدا تجلياتها ومآسيها، من البصرة الى الكويت، مرورا ببيروت، وصولا الى القاهرة ونيلها العظيم. وقد ظل على الدوام، على يسار السلطة، منحازا الى المهمشين أينما كانوا. كان اسماعيل انسانا وكاتبا، في اختبار متجدد لقناعاته، وصولا الى أصفى وأبهى قيم الانسانية. وتأتي ذكراه الأولى لتأكيد حضوره لا غيابه ودفاعا عن كل ما جسدته سيرته ومسيرته، من قيم سامية.

جولة في النهر

وسط اجراءات أمنية يقظة وسلسلة على جانبي معبر «سفوان» الحدودي، وصل الوفد الكويتي المسافر لحضور حفل التأبين الى البصرة، وقد ضم الكاتب محمد جواد الدينامو الذي أشرف على الاحتفالية، وحارس ارث اسماعيل الثقافي، والروائي حمود الشايجي، وكذلك الروائي والناشر خالد النصر الله، والناشرة شمايل بهبهاني اضافة الى الكاتب والصحفي المصري الحسيني البجلاتي، وكاتب هذه السطور.

قمنا بجولة في مياه «شط العرب» انطلقت من عند تمثال بدر شاكر السياب الذي يقف وظهره الى الماء وراءه. كانت الشمس ذهبية تنعكس أشعتها على صفحة النهر الهادي، وكان عشرات الشباب على ضفته يمارسون هواية الصيد.

وخلال جولة استمرت ساعة، كنا نتعرف على الفضاء الفسيح الذي عاش فيه اسماعيل فهد صباه الباكر، ورافقنا خلالها من مبدعي العراق الكاتب القدير محمد خضير، والناقد والكاتب حميد الأمين، وهما من رفيق درب المحتفى به، اضافة الى المبدع والأكاديمي د.لؤي حمزة عباس.

أشار لنا الكاتب الكبير محمد خضير الى بوابة عملاقة تقبع خلفها ما يُسمى «قصور صدام»، بدا بعضها مهجورا والبعض الآخر قد تحول الى «متحف التاريخ الطبيعي».

وقال لنا خضير انه كان من النادر مجيئ صدام اليها، حيث خصصها غالبا لضيوفه. فيما أشار لنا حميد الأمين الى أحد اليخوت الكبيرة والعتيقة وقال: هذا كان يخت صدام.. وتكلفته قبل أكثر من ثلاثة عقود زادت عن ثمانين مليون دولار، حيث كثير من الأشياء في الداخل كانت من الذهب الخالص!

كان من المؤلم رؤية هذا السفه الذي مارسه طاغية العراق في انفاق ملايين الدولارات على قصور لا يسكنها أحد، ويخوت من ذهب، بينما شعب البصري القروي المسالم يعيش في أوضاع أقرب الى البؤس والفقر. كما أخبرنا مبدعو العراق كيف تسببت الحرب العراقية الايرانية في شح المياه عن البصرة، وتدمير غابات النخيل الممتدة عبر الأفق. وكان من السهل رؤية أحراش قليلة للنخيل، وبعضها كان ذابلا محنيا ومبتور الرأس. وكأن المدينة العريقة مازالت تئن تحت أوشام الحرب وآثارها، وتعاني بؤس ميراث الديكتاتورية.

على شط العرب

في المربع ذاته الذي يضم بيت اسماعيل وضريح سيد رجب الرفاعي، توجد على مسافة أمتار عدة قصور عتيقة تعود الى عقود خلت، آية على فخامة غابرة، وأزمان وولت، ووجهاء من ذوي الصيت والمكانة، أشهرها قصر طالب باشا النقيب، والذي ينتمي الى أبناء وأحفاد صاحب الضريح، وخاض غمار السياسية فأصبح وزيرا، وحاكما للبصرة، بل ورشح لتولي منصب ملك العراق، وكان مقداما يجيد العديد من اللغات، وهو جد سمو الشيخ ناصر المحمد.

كلمات

أمام قصر النقيب أقيمت على ضفاف شط العرب مباشرة، وفي الهواء الطلق احتفالية تأبين اسماعيل بحضور عبد الحق المظفر ممثل وزارة الثقافية العراقية، ود.سليمان قاصد رئيس اتحاد أدباء البصرة، اضافة الى عدد كبير من المبدعين والأكاديميين من بينهم: حميد الأمين، د.لؤي حمزة عباس، د.غسان نجم، ود.فراس جميل.

ووسط حضور مميز لوسائل الاعلام والقنوات التلفزيونية رحب عريف الحفل د.عباس الجميلي بالحضور وأكد على أننا فقدنا برحيل اسماعيل قامة من قامات الأدب والأخلاق والعطاء والانسانية.

وأضاف: كانت التفاتة كريمة أن نلتقي في ذكرى اسماعيل في مسقط رأسه في السبيليات على شط العرب. حيث جمعتني معه قصة وصداقة تعود لأكثر من خمسة عقود ما بين دار النخيل هنا وفي الغربة أيضا.. وأقول له أنت حاضر فينا ونحن الغياب.. وأنت أيقونة هذه الأرض بكل ما فيها من تفاصيل. أما الكاتب محمد جواد الذي أشرف على الاحتفالية فوجه الشكر الى صلاح صبري ممثل أقارب الراحل في السبيليات، لما قدمه من جهود كبيرة لانجاح هذه الاحتفالية.

وتابع: ها نحن عدنا الى «السبيليات» في غياب راعي النصيفة.. لكنه وان غادر السبيليات لكنه أقام سبيلا ثقافيا يهتدي اليه قلوب العاشقين لفكره وطيبته وطيبة ناسه. وطوال علاقتي مع اسماعيل لعقود بعيدة لم أره ينسى ناسه أبدا وكثيرا ما كنا نتحدث معا عن رفاق الدرب وأصدقاء الطفولة.. الى أن أفرغ كل ما في خاطره في روايته «السبيليات» وعندما زارها قبيل رحيله بفترة بسيطة شعر بفرح طفولي.. وأذكر أنه قال يوما للمفكر الراحل خلدون النقيب أنه يتمنى كوخا صغيرا على شط العرب.

وأضاف جواد: جئنا اليوم لنخلد ذكراك يا اسماعيل مع أحبابك من الكويت والعراق.. وقد مرت سنة عجفاء منذ رحيلك وأصبح رثاؤك صعبا على النفس نحن من تعودنا على لقائك اليومي. واستذكر كيف سعى في أعوامه الأخيرة لتحقيق حلمه ببناء بيت في أندونسيا كي يعيش فيه عند بلوغه الثمانين لكن الموت كان أسبق.

واختتم جواد مخاطبا روح الفقيد: ان انجازك لأكثر من أربعين كتابا هو الخلود بعينه رغم أنك لم تنصف حياتك.. لكنك كنت وستظل المعلم لنا. من جانبه أكد الكاتب القدير محمد خضير على مكانة اسماعيل وقال: يزورنا اسماعيل هذه المرة في السبيليات روحا لا جسدا.. هذه الروح التي تتوق للاتحاد والامتزاج مع الطبيعة التي شكلت ضفاف وعيه في هذا المكان. وأشار الى ذلك التمازج ما بين تيار النهر في شط العرب وولع اسماعيل في كتاباته الأولى بتيار الوعي حيث أخذه الى «سماء نائية» لكي يفتتح مدارا آخر لحريته.

وتابع خضير: واذ يستقر جسده في رمال الصليبخات في الكويت فان روحه تعود الى تيار النهر هنا. واعتبر أن خروج اسماعيل من العراق الى وطنه الكويت كان بمباثة بحث عن سماء أخرى وضفاف أرحب للوعي متجاوزا دائرة الوطن الصغيرة. واعتبر أن مسيرة وسيرة اسماعيل الانسانية والابداعية كانت ضد التسلط والقمع، ومنحازة للمهمشين أينما كان.. عاقدا المقارنة بينه في تنوع جغرافيات نصوصه، بكتاب عالميين كبار أبدعوا بألسن مختلفة مثل لوكليزيو ودوريس ليسينغ.. مثلما رحل الى وطن نجيب محفوظ عندما كتب عن النيل الذي يجري شمالا وجنوبا. وان ظلت «السبيليات» البقعة الخضراء المركزية في كل ابداعه وقد حولها الى فضاء فسيح كما فعل ماركيز في قريته «ماكوندو». لقد بحث اسماعيل عن الحرية فلم يجدها الا في السبيليات فعاد اليها في نهاية حياته وكتب عنها ليقول انها المبتدأ والمنتهى.

بدوره رحب عبد الحق المظفر ممثل وزارة الثقافة العراقية بالحضور من محبي الفقيد، والضيوف من دولة الكويت الشقيقة، وأكد أن الاحتفاء بالذكرى الأولى لرحيل اسماعيل يحمل دلالات انسانية كبيرة تدل على عمق التلاحم الأخوي بين الشعبين العراقي والكويتي ووجود قواسم وروابط اجتماعية وثقافية مشتركة.

أما د.سليمان قاصد رئيس اتحاد أدباء البصرة فشكر الضيوف والحضور وأكد ان اسماعيل الذي فتح عينيه على هذه الأرض، ومن خلالها كتب وصور رؤيته للعالم.

واستذكر علاقته به منذ الطفولة عندما كان اسماعيل معلمه في المدرسة، وعلى يديه تعلم الرسم وقيمة الابداع. كما اعتبر روايته «السبيليات» بمثابة غلق للدائرة، كما امتازت رغم قصرها بروحها الكلاسيكية، وتقديم مضمون انساني رائع.

الروائي الشاب حمود الشايجي من أكثر المبدعين الشباب في الكويت الذين ارتبطو باسماعيل انسانا ومبدعا قال في كلمته: اسماعيل فهد بمثابة والدي الذي خلقني من جديد.. ومنذ دخولي الى أرض البصرة شعرت أن روح اسماعيل معنا في كل لحظة.. فأشكر وفاؤكم له.. وأشكر اسماعيل الذي جعلني ألتقي فيكم. أيضا الروائي والناشر خالد النصر الله كان من أبرز الشباب المبدعين المقربين من اسماعيل وقال عنه: في سَنتِكَ الأولى التي بلا زياراتٍ، اتصالات. أنا جافٍ مع نفسي بلا حاضر. نحن أنا وأنت بيننا عهدُ القراءة، مشاريعُ الكتابة، اشتغالُ الثقافة، يومذاك، قبلَ أسبوعين من التاريخ المعنيّ الموسوم، كنتُ أقرأ لك الفصلَ الخامسَ من روايتي الجديدة. حينها نهضتَ من كرسيّك متحمّسا، ها بدأت روايتك ذروتَها، حالة جديدة لم أعهدك بها. وقتها كنتَ تستعدُّ تنتقل، تدمجُ مكتبَين في مكتب، حالة طارئة تستدعي اجراء عاجلا، كنتَ تنتقل، وكنتُ أتجوّلُ معك في المكان، أشهدُ حالة الانتقال.

وأضاف النصر الله: أنت لا تزال تمدُّني بالطاقة اللازمة للمواصلة، في كلّ شيء تكون. طفلايَ ما ان يتسلّل أحدهما الى مكتبي، تواجهه صورتُك، يشيرُ اليها: بابا».

كما تحدث من كتاب العراق جميل الشبيبي الذي اعتبر أن آلاف الصفحات التي كتبها اسماعيل كانت تجسد روحه التواقة الى الحرية وتمجيد الانسان بعيدا عن الفوارق الطبقية والعرقية، حيث انفتحت تجربته الابداعية على المهمشين أينما كانوا.

أما الناقد والكاتب ناظم المناصير فتحدث عن صداقته الطويلة لاسماعيل منذ كان معلمه في أبي الخصيب الى أن رأه أديبا كبيرا. وكان لطه ياسين من أبناء «السبيليات» كلمة كشف فيها أن «أم قاسم» بطلة رواية «السبيليات» هي سيدة حقيقية من أبناء القرية واسمها الحقيقي «أم يوسف» وكان لها أربعة أبناء.

وفي الختام شكر صلاح صبري نيابة عن أقارب الفقيد في «السبيليات» الضيوف والحضور على المشاركة في احياء ذكرى اسماعيل فهد.

داخل بيت الطفولة

بعد استراحة قصيرة في «شيراتون البصرة» شددنا الرحال الى مركز وقضاء «أبي الخصيب» حيث تقع قرية السبيليات.

لقد ظل اسماعيل وفيا الى مسقطة رأسه في قرية «السبليات»، وقبيل وفاته بنحو عامين آثر تخليدها عبر رواية قصيرة وفاتنة تحمل اسمها، تتناول بطولة «أم قاسم» التي أرادت لوطنها الحياة لا الموت، السلام لا الحرب.

على ناصية شارع بسيط للغاية يقع بيت بسيط وعتيق، يعود عمره الى عقود خلت. كان هذا البيت الذي رأى فيه اسماعيل نور الحياة، ومازال محتفظا بطرازه القديم دون تغيير تذكر، وقد استلهمه في نصوصه فيما بعد وأهمها روايته «السبيليات».

وفي منتصف الشارع تقع بيوت بعض أقربائه من جهة الأم، حيث استقبل الضيوف والوفود الحاج صلاح صبري بكرم الضيافة العربي.

وبعد جولة داخل بيت الطفولة، حيث علقت أكثر من لافتة ترحيب بالضيوف من المبدعين والمثقفين، وصلنا الى جدول متفرع من شط العرب، كان شبه مغطى بالأشجار والنباتات، فحدثنا د.غسان نجم أن هذا هو الجدول المذكور في رواية «السبيليات» والذي قامت «أم قاسم بفتحه لري الحقول والمزارع. وبالقرب منه كان هناك ضريح السيد رجب الرفاعي، والذي تنتمي اليه «أسرة النقيب» المعروفة، يتسم الضريح بالبساطة الشديدة، ويضم بجواره عددا من مقابر لأولاده وآخرين أيضا.