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عبرت النجمة المصرية شيرين رضا عن سعادتها الغامرة للتواجد في مدينة مالمو السويدية خلال ايام فعاليام مهرجان مالمو للسينما العربية وفي دورته التاسعة على وجه الخصوص. واكدت في تصريح خاص ب النهار انها تعتبر مهرجان مالمو للسينما العربية بمثابة المنصة للسينما العربية للانطلاق الى فضاءات عالمية ارحب واوسع.

والشادت الفنانة شيرين بالمستوى الرفيع للتنظيم وايضا مجموعة الانشكطة والفعاليات. والتواصل المباشر مع جمهور السينما العربية . وقالت في هذا الاطار:

يمتاز مهرجان مالمو للسينما العربية بالمستوى الرفيع للتنظيم . والدقة في المواعيد وايضا الاختيارات الفنية العالية المستوى. وتنوع وتعدد الانشطة والفعاليات التي يشهدها المهرجان. كما اشيد بالتواصل المباشر بين الفنانيين والجماهير العربية على وجه الخصوص والتي تمثل جنسيات متعددة. مما يطور الحوار ويجعل الفنان امام مقياس حقيقي للاحاسيس صوب هذه التجربه السينمائية او تلك.

وتابعت الفنانة النجمة شيرين رضا:

كما سعدت بالوجبة الفنية العالية المستوى من احدث نتاجات السينمائية . مما يؤمن لي كفنانة فرصة التواصل مع كل ما هو جديد ومتميز من النتاجات السينمائية التي ستغطي كافة المهرجانات خلال العالم الحالي.

وحري بالذكر ان شيرين يعرض لها داخل المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية فيلم «الضيف»من توقيع المخرج هادي الباجوري وبطولة احمد مالك وخالد الصاوي وجميلة عواد وقد عرض الفيلم في اليوم الثاني للمهرجان في صالة بانورا وبحضور عدد من عناصر الفيلم.

وعن هذه المشاركة قالت النجمة شيرين رضا:

تمثل هذه المشاركة بالنسبة لي خطوة اضافية في رصيدي السينمائي ورصيد الفيلم الذي استطاع ان يحقق حضوره اللافت لموضوع الفيلم وابعاده ومضامينه الثلاثية الابعاد الاجتماعية العالية.

وفي ختام تصريحها قالت النجمة العربية شيرين رضا:

تحية لفريق عمل مهرجان مالمو للسينما العربية بقيادة مديره المتميز الفنان محمد قبلاوي الذى استطاع ان يؤسس هذا المهرجان وينطلق به الى افاق بعيدة تشكل دائما للسينما العربية ولمستقبل اجيالها من السينمائيين.

