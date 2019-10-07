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ضمن فعاليات اليوم الثاني لايام مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته التاسعة افتتح رئيس المهرجان

محمد قبلاوي سوق ومنتدى المهرجان، وهو منصة فريدة من نوعها لصناعات السينما في الشمال الأوروبي والعالم العربي، وتهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك، وفرص التوزيع يجمع المنتدى بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية. وشهد الحفل الاعلان عن لجان تحكيم مجموعة اللجان الداعمة للافلام والمشاريع السينمائية الجديدة .

كما شهد المهرجان في يومه الثاني عقد جلسة نقاش أدارها الزميل الناقد المصري أحمد شوقي، حيث تحدث فيها الناقد والباحث السينمائي التونسي طارق بن شعبان وسليم بن شيخ حول تاريخ السينما التونسية عندما قدم المخرج عمارالخليفي فيلم «الفجر» عام 1966 ليكون أول فيلم روائي تونسي طويل، ومقارنة ذلك الوقت باليوم وبعد 53 عامًا صارت فيه السينما التونسية حاضرة في كافة المهرجانات الدولية بصورة ملفتة، وصارت هي الصناعة العربية الأبرز والأكثر استدامة في تقديم مواهب واعدة وأفلام متميزة باستمرار ودون توقف، حيث تتناول الجلسة السينما بين ماضي حديث نسبيًا وحاضر مزدهر ومستقبل يستحق الرهان عليه.

وكان المهرجان شهد في حفل الافتتاح عرض فيلم «فى عينيا» في ليلة الافتتاح من إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبي وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.

كما شهد اليوم الثاني عرض مجموعة من الاعمال السينمائية الروائية ومنها فيلم فتوي للتونسي محمود بن محمود وفيلم ضيف للمخرج المصري هادي الباجوري والفيلم من بطولة خالد الصاوي واحمد مالك وشيرين رضا.

