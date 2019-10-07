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حالة من الجدل خلقها المخرج مارتن سكورسيزى بسبب تصريحاته لمجلة إمباير البريطانية، حيث شبّه أفلام مارفل بـالملاهى الترفيهية، مشيراً إلى أنها ليست سينما، وذلك وفقاً لما نشره موقع مجلة فارايتى الفنية.

وقال سكورسيزى فى حواره: حاولت أن أشاهدها، لكننى وجدت أنها ليست سينما، متابعاً: رغم الجهد الذى يبذله الممثلون فأنا أعتبرها أقرب إلى المتنزهات الترفيهية، إنها ليست السينما التى تحاول نقل التجارب العاطفية والنفسية بين البشر. وقد أثار رأى سكورسيزى ردود فعل غاضبة بين صانعى هذه الأفلام، مثل جيمس جان، الذى كتب عبر حسابه على تويتر: كنت غاضباً عندما انتقد الجمهور فيلمك (الإغراء الأخير للسيد المسيح) دون مشاهدته، والآن أنا حزين لأنك تحكم على أفلامى بالطريقة نفسها، ومع ذلك سأظل أحب سكورسيزى دائماً، وسأكون ممتناً لإسهاماته فى السينما.

كما غرّد سى. روبرت كارجيل: كل من يعتقد أن أفلام مارفل فقط مناسبة لمدن الملاهى هو ظالم وساخر، ويلغى فكرة أن السينما قد تكون فى متناول الجميع، وأن بإمكانها أن تأسر خيال أطفال فى الثامنة من عمرهم.

