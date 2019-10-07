إضاءات

يواصل رئيس ومؤسس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما الفنان جمال اللهو الاستعدادات للدورة السابعة من المهرجان المقرر لها ابريل المقبل وفي هذا الصدد كشف اللهو في تصريح صحافي عن لقاء وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بمعية الفنان القدير محمد جابر العيدروسي للنقاش حول الدورة المقبلة من المهرجان وعرض كافة التفاصيل وقال اللهو ان وزير الإعلام وافق على رعاية مهرجان الكويت الدولي للمونودراما لافتا إلى إطلاق اسم الفنان القدير محمد جابر على الدورة الجديدة.

وثمن اللهو رعاية ودعم وزير الإعلام للمهرجان وقال « انتهز الفرصة لأشكر وزير الإعلام على رعايته ودعمه للمهرجان ما اثلج صدورنا لاسيما وان المهرجان بمضي الوقت يعزز من حضوره على الساحة العربية والدولية بالإضافة إلى انه يحمل اسم فنان قدير له تاريخ طويل من العطاء هو الفنان محمد جابر « متوجها بالشكر إلى جميع القيادين في وزارة الإعلام منهم الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون سعود الخالدي والوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك على دعمهما للمهرجان في دوراته السابقة وقال اللهو « ايضا الشكر موصول للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل على إطلاعه على تفاصيل المهرجان واستعداداه لدعم الدورة الجديدة لرفد المشهد الثقافي بالكويت بفعاليات عدة.

واستطرد في السياق نفسه « ايضا لمسنا دعما كبيرا من قبل الامين العام المساعد لقطاع الفنون الدكتور بدر الدويش لجميع الدورات إلى جانب إدارة المسرح التي ذللت جميع الصعاب على مدار السنوات الماضية دعما للمبارات الشابة في خدمة وطنا الكويت.

وكشف اللهو عن إقامة الدورة السابعة من المهرجان خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل من العام المقبل لافتا إلى ان الدورة الجديدة ستضم عروضاً خليجية منها المملكة العربية السعودية وعربية ايضا فضلا عن المشاركة الأوروبية والآسيوية الواسعة موضحا» ايضا هناك انفتاح على دول أفريقية لمد جسور التواصل مع ثقافات اخرى والتعرف على مدارس فنية مختلفة منها مورتيانيا.

واشار إلى ان الدورة الجديدة ستشهد كتابا خاصا عن المحتفى به الفنان القدير محمد جابر العيدروسي يرصد اهم المحطات في مشوار الفنان المخضرم وما قدمه من اعمال.

