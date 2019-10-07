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أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، مطالبة بعض مشاهدي فيلم «الجوكر» الجديد بوقف عرضه منذ انطلاقه في الصالات العالمية قبل يومين. وذلك بزعم مشاهد العنف المبالغ فيها، مؤكدين أنه مزعج ومخيف.

ونقلت الصحيفة البريطانية ما تردد من آراء على لسان المشاهدين على تويتر، فهناك مجموعة لفتت الى أنها غادرت قاعة السينما خلال العرض متهمين الفيلم بأنه حافل بأعمال عنف بالبنادق وقضايا الصحة العقلية والمرضية. وربما يشجع الأشخاص على إطلاق نار جماعي. ومن ناحية أخرى ترددت أنباء عن إلغاء الشرطة الأمريكية عرضين للفيلم في منطقة شاطئ هانتينجتون في كاليفورنيا بعد تلقيهم تهديدات بإثارة العنف والشغب.

يذكر أن الفيلم من بطولة الممثل خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو ومن إخراج تود فيليبس.

ويعد النسخة الثانية من الفيلم، حيث صدرت نسخته الأولى قبل 11 عاما وهو مقتبس من قصة المهرج آرثر فليك، وظهرت الشخصية كبطل مضاد في سلسلة «باتمان».

