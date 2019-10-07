عربيات ودوليات

الفاتيكان- أ. ف. ب: دان البابا فرنسيس في عظة في افتتاح مجمع أساقفة مخصص لمنطقة الأمازون أمس «طمع الاستعمار الجديد» وانتقد الحرائق التي اجتاحت مؤخرا أجزاء من هذه المنطقة، معتبرا أن «مصالح مدمِّرة» قامت بإشعالها. ويشارك في السينودس الذي يستمر ثلاثة أسابيع في الفاتيكان حوالي 184 اسقفا جاء 113 منهم من منطقة الأمازون الواسعة الممتدة في تسع دول وخصوصا البرازيل. وتضم البرازيل 60% من أكبر غابة استوائية في العالم دمرتها هذا الصيف حرائق أضرم الجزء الأكبر منها طوعا من أجل تأمين مساحات لتربية الأبقار والزراعة.

